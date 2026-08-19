Đồng loạt đi xuống, giá vàng SJC lùi về ngưỡng 142,7 triệu đồng

Giá vàng trong nước cùng giảm mạnh khi mở cửa phiên sáng nay (ngày 19/8), trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 18 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 05 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji giao dịch ở mức 139,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (18/8).

Cùng điều chỉnh giảm 1,6 triệu đồng/lượng, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra); Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng nhẫn ở ngưỡng 140,2-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.354 USD/ounce, giảm khoảng 50 so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 4,4 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.598 đồng/USD, tăng 18 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.960-26.370 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng so với chốt phiên hôm qua; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.990-26.370 đồng/USD, giảm 5 đồng.

Về phía Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.933-26.378 đồng/USD, tăng 18 đồng. Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.970-26.360 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động./.

Giá vàng trong nước tăng, SJC giao dịch ở ngưỡng 144,8 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng miếng SJC sáng nay giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới còn 4,8 triệu đồng/lượng.