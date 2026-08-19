Nghị quyết 70: Động lực để Khánh Hòa trở thành trung tâm năng lượng quốc gia

Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho địa phương, tỉnh Khánh Hòa luôn ưu tiên hàng đầu cho đầu tư phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu cụ thể, đó là tập trung phát triển trở thành trung tâm năng lượng quốc gia; trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo của cả nước.

Ưu tiên hàng đầu cho năng lượng, năng lượng tái tạo

Sau hợp nhất với Ninh Thuận, dư địa cho phát triển của tỉnh Khánh Hòa đã tăng thêm gấp bội lần. Để khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có, tỉnh Khánh Hòa đã xác định tập trung phát triển kinh tế dựa trên “4 trụ cột” động lực tăng trưởng chính, gồm: Công nghiệp; năng lượng; du lịch-dịch vụ và đô thị-xây dựng; trong đó việc trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của cả nước là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của tỉnh, tạo ra tiềm lực lớn cho phát triển kinh tế.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng, song song với khai thác tiềm năng, lợi thế đặc trưng vốn có của “nắng, gió và không gian biển,” một trợ lực rất quan trọng đang giúp cho tỉnh phát triển đúng hướng, hiệu quả, sớm trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước đó là Nghị quyết 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết 70-NQ/TW đã tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” về thể chế, chính sách, công tác quản lý phát triển ngành năng lượng. Đồng thời tạo nhiều “đột phá” mới, khuyến khích thu hút đầu tư phát triển các dự án năng lượng, năng lượng tái tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và linh hoạt trong thực hiện cam kết với quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.

Đây là cơ sở chính trị quan trọng để Khánh Hòa định hướng xây dựng và triển khai các chủ trương, giải pháp phát triển năng lượng phù hợp với tiềm năng, lợi thế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng cho biết, an ninh năng lượng là nền tảng cho an ninh kinh tế và quốc gia, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước. Xác định mục tiêu đặt ra, tỉnh Khánh Hòa đã chủ động rà soát, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Với lợi thế sẵn có về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và không gian biển..., thời gian qua tỉnh Khánh Hòa đã tập trung đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông gắn kết nối với cả khu vực vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Nam Tây nguyên... Đồng thời, tỉnh trải thảm đỏ, thu hút nhiều “Sếu đầu đàn” đến đầu tư phát triển mạnh hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, logistics; đặc biệt hướng đến đầu tư phát triển điện gió ngoài khơi trong thời gian tới.

Lãnh đạo Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) chia sẻ, Khánh Hòa là địa phương có nhiều lợi thế nổi bật để phát triển các dự án năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Tỉnh cũng có vị trí địa lý rất thuận lợi, hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ, thuận tiện cho thi công, vận hành và kết nối hệ thống điện. Ủy ban Nhân dân tỉnh rất quan tâm, tạo điều kiện cho các dự án năng lượng thông qua công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và phối hợp với nhà đầu tư.

Cảng biển tổng hợp Cà Ná (xã Cà Ná) sẽ là trợ lực cho việc phát triển hình thành Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Quan trọng hơn nữa, định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa rất phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững. Đây là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp nói chung, trong đó có Trungnam Group yên tâm đầu tư lâu dài, bài bản và hiệu quả.

Tại hội nghị trực tuyến về giải pháp phát triển năng lượng theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được Bộ Công Thương tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, an ninh năng lượng là nền tảng cho an ninh kinh tế và quốc gia, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước. Đồng thời nêu rõ, Nghị quyết 70 mà Bộ Chính trị đã ban hành chính là “kim chỉ nam” cho sự phát triển của ngành năng lượng trong những năm tới.

Ông Nguyễn Hoàng Long cũng cho rằng, hiệu quả sẽ phát huy tối đa nếu như các địa phương, trong đó có tỉnh Khánh Hòa chủ động nhận diện, quyết tâm, quyết liệt tháo gỡ ngay các “điểm nghẽn” để phát triển, tạo ra bước đột phá mạnh mẽ cho ngành năng lượng.

Đảm bảo an ninh năng lượng cho cả nước

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, địa phương được giao 22 nhiệm vụ theo Nghị quyết số 70-NQ/TW (gồm 1 nhiệm vụ có thời hạn và 21 nhiệm vụ thường xuyên). Đến nay có nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn, các nhiệm vụ thường xuyên được triển khai bảo đảm tiến độ.

Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về hoàn thiện quy hoạch, phát triển nguồn và lưới điện, thúc đẩy các dự án điện khí LNG, năng lượng tái tạo, thủy điện tích năng, điện hạt nhân Ninh Thuận, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tỉnh Khánh Hòa cũng luôn chủ động đề xuất cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm; đặc biệt là dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2; dự án điện khí LNG Cà Ná; dự án thủy điện tích năng... Qua đó góp phần sớm thực hiện đạt mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành Trung tâm năng lượng của cả nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng thông tin, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng quốc gia, tỉnh đã đồng bộ triển khai hàng loạt giải pháp, từ phê duyệt đề án phát triển, lập tổ công tác gỡ vướng đến phối hợp rà soát Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Với các dự án trọng điểm, địa phương đã ký hợp đồng đầu tư Dự án LNG Cà Ná (1.500 MW - giai đoạn 1) và đang đôn đốc tiến độ hai nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái, Phước Hòa (mỗi dự án 1.200 MW). Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng cho hai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đang được chính quyền đôn đốc quyết liệt thực hiện qua cơ chế giao ban hàng tuần.

Vùng lõi dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh) đang sắp triển khai thi công. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đến nay, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đạt tỷ lệ rất cao, cơ bản hoàn thành việc lập và phê duyệt phương án bồi thường đối với hầu hết các trường hợp bị ảnh hưởng (841 trường hợp/413,6 ha đất), đạt tỷ lệ 98,6% về số trường hợp và 97,5% về diện tích.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có khoảng 1.129 trường hợp/515 ha bị ảnh hưởng. Đến nay đã xác nhận nguồn gốc đất, luỹ kế đạt 1.074 trường hợp, đạt 95,1%; lập phương án bồi thường, luỹ kế đạt 854 trường hợp, với trên 394 ha, đạt 76,6%. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang tập trung tháo gỡ một số vướng mắc theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng khẳng định, tỉnh đang tập trung nguồn lực, giải pháp để hiện thực hóa các mục tiêu trong Quy hoạch điện VIII. Qua rà soát, tỉnh đã xác định 11 dự án năng lượng có chủ đầu tư cụ thể; trong đó, các dự án Thủy điện Sông Giang 1 và Thủy điện Sông Giang 2 đã cơ bản hoàn thiện các nội dung trọng yếu; các dự án Thủy điện tích năng Bác Ái đang được triển khai đồng bộ.

Đặc biệt, đối với Dự án Điện khí LNG Cà Ná, tỉnh đã hoàn tất khâu lựa chọn và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư để sớm đưa vào vận hành theo lộ trình đề ra. Ngoài ra, tỉnh đang tập trung thẩm định chủ trương đầu tư cho 17 dự án khác, quyết tâm hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, ông Trịnh Minh Hoàng cũng cho rằng, vẫn còn những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhất là vấn đề về mốc thời gian giữa Quy hoạch điện VIII và kế hoạch thực hiện của Bộ Công Thương do không đồng nhất. Vì lẽ đó, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Công Thương sớm xem xét giải quyết để giải tỏa công suất cho các nguồn năng lượng mới.

Đồng thời tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong việc mời gọi, thu hút đầu tư phát triển để sớm hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo của cả nước. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược được đặt ra cho sự phát triển dài hạn của tỉnh, của khu vực và cả nước. Vì vậy phải có bước đi nhanh và vững chắc, nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương trong việc giải quyết bài toán lớn về an ninh năng lượng quốc gia./.

Khánh Hòa hiện thực hóa mục tiêu trung tâm công nghiệp, năng lượng tái tạo Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo có quy mô khoảng 310ha, dự kiến đặt tại khu vực xã Thuận Nam và xã Cà Ná, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững.