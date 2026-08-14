Huế thu hút trên 150.000 tỷ đồng vào các khu kinh tế, khu công nghiệp ​

Thành phố Huế đang tăng cường thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp để tạo động lực phát triển kinh tế.

Huế hiện có hai khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô và Cửa khẩu A Đớt cùng các khu công nghiệp: Phú Bài, Phú Đa, La Sơn, Phong Điền, Tứ Hạ, Quảng Vinh.

Đến tháng 8/2026, các khu kinh tế, khu công nghiệp có hơn 200 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 152.000 tỷ đồng; trong đó có 139 dự án đã đi vào hoạt động.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động sản xuất ở các khu kinh tế, khu công nghiệp đạt khoảng 32.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 4.200 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 730 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 46.000 lao động.

Các dự án lớn đã và đang đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp ở Huế như: Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ôtô Kim Long Motor Huế, Nhà máy Kanglongda; Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền mới nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao; Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON...

Để tăng thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, thành phố Huế tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng; trong đó, tập trung cho Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô quy mô trên 27.000ha ở phía Đông Nam. Khu kinh tế này nằm ở trung điểm của hai trung tâm kinh tế và văn hóa của miền Trung là Huế và Đà Nẵng; đồng thời có cảng biển nước sâu Chân Mây là cửa ngõ ra biển Đông trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Thành phố Huế đã mời gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Dự án đường kết nối Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô đến tuyến cao tốc đường bộ Bắc-Nam phía Đông dài 35 km với số vốn khoảng 10.000 tỷ đồng. Tuyến đường này giúp mở rộng không gian phát triển vùng ven biển và đầm phá phía Nam của thành phố Huế.

Cảng Chân Mây hiện đang khai thác 3 bến. Bến tổng hợp container số 4 và 5 đang được đầu tư với tổng vốn hơn 1.678 tỷ đồng, quy mô trên 20ha. Bến số 4 dự kiến hoàn thành tháng 9/2026, bến số 5 dự kiến đi vào hoạt động tháng 10/2028. Ngoài ra, bến số 6 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 1/2026 có quy mô trên 15,5ha vốn đầu tư trên 928 tỷ đồng; trong khi bến số 7 và số 8 chuẩn bị đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Với vị trí thuận lợi, hạ tầng đường bộ và cảng biển dần đầu tư hoàn thiện, thành phố Huế định hướng xây dựng Trung tâm logistics kết tại Khu Chân Mây-Lăng Cô, nhằm hình thành đầu mối trung chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu, tái xuất và cung cấp dịch vụ logistics quốc tế.

Các khu công nghiệp ở Huế thu hút đầu tư dựa trên với thế mạnh của mỗi khu.

Khu công nghiệp Phú Bài gần 800ha thu hút các ngành công nghệ thông tin, công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo.

Khu công nghiệp Phong Điền trên 700ha thu hút các ngành chế biến sâu từ cát thạch anh và silicat, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản.

Khu công nghiệp La Sơn 300ha thu hút các ngành chế biến khoáng sản lâm sản, cơ khí chế tạo.

Cùng đó, Khu công nghiệp Tứ Hạ 250ha thu hút công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện và điện tử.

Khu công nghiệp Phú Đa 230ha có các ngành chế biến thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm; chế biến thủy sản, nông sản, sản xuất may mặc.

Khu công nghiệp Quảng Vinh 130ha có các ngành chế biến nông sản, thủy sản, dệt, nhuộm, may mặc./.

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