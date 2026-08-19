Thái Nguyên khởi công 2 dự án quy mô lớn, tổng vốn hơn 2.900 tỷ đồng

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công 2 dự án, công trình có quy mô lớn trên địa bàn, với tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, gồm Dự án Khu dân cư số 1 xã Lương Phú (nay là xã Kha Sơn) và Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thượng Đình.

Dự án Khu dân cư số 1(tên thương mại Homie Parkia) triển khai tại xã Kha Sơn, do Công ty Cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 21,22 ha, tổng mức đầu tư 437,299 tỷ đồng.

Theo chủ đầu tư, dự án được quy hoạch theo hướng đồng bộ, với hơn 36% diện tích dành cho đất ở, hơn 21% diện tích cây xanh, mặt nước cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng, quy mô dân số khoảng 2.500 người, thời gian triển khai từ quý 3/2026 đến quý 2/2029. Dự án có vị trí kết nối thuận lợi với trung tâm hành chính xã, Cụm công nghiệp Lương Phú-Tân Đức và Nhà máy may TNG Phú Bình; đồng thời, nằm trên trục kết nối với đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thượng Đình, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khu công nghiệp Stavian Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 128,18ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.486,21 tỷ đồng được triển khai trên địa bàn xã Điềm Thụy, phường Phổ Yên và phường Bách Quang.

Dự án được định hướng phát triển thành khu công nghiệp hỗ trợ hiện đại, tập trung thu hút các dự án sản xuất, chế tạo công nghiệp, các dự án ứng dụng công nghệ cao, ngành công nghiệp hỗ trợ, điện-điện tử, cơ khí chế tạo, linh kiện ôtô-xe máy, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và logistics.

Khu công nghiệp Thượng Đình có cổng chính kết nối với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, cổng phụ kết nối Quốc lộ 37, thuận lợi kết nối với Hà Nội, sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng và các trung tâm sản xuất, logistics, đầu mối giao thương trong khu vực. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, trong đó có hệ thống cấp điện công suất 35MVA, cấp nước 4.500m³/ngày đêm và xử lý nước thải 3.000m³/ngày đêm.

Tại lễ khởi công dự án Khu dân cư số 1(Homie Parkia) xã Kha Sơn, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh tỉnh kiên định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời chú trọng phát triển hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên biểu dương sự đồng thuận của nhân dân địa phương, các cấp chính quyền địa phương, chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Theo bà Nguyễn Thị Loan, dự án hoàn thành trong tương lai sẽ là yếu tố quan trọng để xã Kha Sơn đáp ứng các tiêu chí đô thị vào năm 2030. Do vậy, chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động... phấn đấu đưa dự án vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, chủ động hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai dự án; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

Cán mốc 8 tỷ USD, Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI Không chỉ là con số kỷ lục về quy mô vốn đầu tư, cột mốc 8 tỷ USD còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.