Đồng Nai: Mời gọi đầu tư Khu công nghệ số tập trung Long Thành vốn 1.400 tỷ đồng

Khu công nghệ số tập trung Long Thành sẽ hình thành trung tâm về công nghệ thông tin, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin; hình thành trung tâm nghiên cứu-phát triển (R&D) sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ số; thu hút và phát triển các dịch vụ công nghệ số.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai vừa công bố công khai thông tin nhằm mời gọi đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghệ số tập trung Long Thành tại xã An Phước và xã Bình An, thành phố Đồng Nai.

Quy mô Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghệ số tập trung Long Thành có diện tích 119,35ha. Tổng vốn đầu tư 1.399 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 209,9 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư dự án; vốn huy động khoảng 1.189 tỷ đồng.

Thời hạn thực hiện và hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Về tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn đối với dự án, vốn chủ sở hữu đã góp 209,9 tỷ đồng; vốn huy động dự kiến đến năm 2031 sẽ huy động đủ.

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư gồm: khởi công xây dựng vào quý 4/2028; hoàn thiện hạ tầng vào quý 4/2031.

Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghệ số tập trung Long Thành của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, Khu công nghệ số tập trung Long Thành sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng của quốc gia.

Khu công nghệ số sẽ tạo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực: viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan, hàng không, thương mại, thương mại điện tử và các dịch vụ công cộng, giáo dục, đào tạo, y tế, an ninh, quốc phòng.

Tổng lao động dự kiến cho toàn khu khoảng 9.500-10.500 người./.

Phê duyệt quy hoạch Khu công nghệ số tập trung Long Thành quy mô hơn 119ha Theo quyết định vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, Khu công nghệ số có quy mô hơn 119ha liền kề Sân bay Long Thành; tổng lao động dự kiến cho toàn khu khoảng 9.500-10.500 người.