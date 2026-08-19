Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam: Nâng sức cạnh tranh của thương hiệu Việt

Ngày 19/8, Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam (Vietfish 2026) với chủ đề “Đổi mới và Bền vững” do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện ghi nhận bước tiến vượt bậc cả về diện tích và số lượng đơn vị tham gia trưng bày với hơn 14.000m2, quy tụ 568 gian hàng từ 335 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và 18 quốc gia vùng lãnh thổ.

Ông Đỗ Ngọc Tài, Chủ tịch VASEP thông tin trải qua chặng đường dài hình thành và phát triển, Vietfish đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một triển lãm thương mại đơn thuần để trở thành nền tảng xúc tiến mang tính chiến lược của ngành thủy sản Việt Nam.

Đây là nơi kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ nuôi trồng, khai thác, chế biến đến công nghệ, logistics và phân phối; đồng thời là không gian để doanh nghiệp Việt Nam khẳng định năng lực sản xuất, trình độ chế biến và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường toàn cầu.

Trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới tiếp tục biến động, ngành thủy sản đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng, trách nhiệm môi trường và phát triển bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Vietfish 2026. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Vì vậy, Vietfish 2026 không chỉ phản ánh những thành tựu của ngành, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ tăng trưởng sản lượng sang nâng cao giá trị, từ xuất khẩu sản phẩm sang xây dựng thương hiệu, từ cạnh tranh riêng lẻ sang liên kết chuỗi và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ triển lãm, chuỗi hội thảo chuyên ngành sẽ cập nhật xu hướng thị trường, quy định mới, công nghệ tiên tiến và các giải pháp phát triển bền vững; đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp thủy sản với các nhà cung cấp công nghệ, thiết bị, logistics và dịch vụ hỗ trợ.

Thông qua những hoạt động này, Vietfish 2026 hướng tới việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tiếp tục xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả giao thương và mở rộng tệp khách hàng, Ban tổ chức Vietfish 2026 lần đầu tiên triển khai chương trình Hosted Buyer (Nhà mua hàng khách mời), đưa các nhà nhập khẩu từ các thị trường trọng điểm đến tham quan triển lãm và gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp Việt, vùng nuôi và nhà máy ở khu vực sông Mekong.

Thông qua đó đem đến cái nhìn trực quan về quy trình sản xuất từ vùng nuôi đến bàn ăn để khách có thể chứng kiến quy trình xuất khẩu đạt tiêu chuẩn quốc tế của doanh nghiệp Việt.

VASEP cũng phối hợp cùng nền tảng xã hội tổ chức các phiên Livestream bán hàng trực tiếp ngay tại sự kiện, đưa dòng sản phẩm thủy sản chế biến sâu tiếp cận thế hệ người tiêu dùng trẻ.

Ngoài ra, không gian ẩm thực Tasty Kitchen được tổ chức với thông điệp “Hàng thủy sản xuất khẩu cho người Việt,” quy tụ các đầu bếp chuyên nghiệp đến từ Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia trực tiếp trình diễn và chế biến các sản phẩm thủy sản xuất khẩu chất lượng cao.

Hoạt động này giúp doanh nghiệp sản xuất tiếp cận trực tiếp với các nhà hàng, khách sạn và hệ thống bán lẻ trong nước, từ đó giảm sự phụ thuộc vào các thị trường lớn.

Tại lễ khai mạc Vietfish 2026, ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh thủy sản từ lâu đã là một trong những ngành hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, từng bước xây dựng được vị thế trên thị trường thế giới, hình thành một hệ thống doanh nghiệp chế biến có năng lực, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế và đưa sản phẩm Việt Nam hiện diện tại nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng.

Năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt của ngành. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 11,3 tỷ USD, nhiều nhóm sản phẩm như tôm, cá tra, mực, bạch tuộc, nhuyễn thể, cua ghẹ đều ghi nhận kết quả tích cực.

Bước sang năm 2026, ngành thủy sản tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng tích cực, trong bối cảnh nhiều khó khăn từ cước vận tải biển gia tăng, thay đổi chính sách thương mại của đối tác. Kết quả 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,9 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Khách mua hàng tìm kiếm nguồn cung tại Vietfish 2026. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Tuy nhiên, ngành thủy sản cũng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu hoàn toàn khác. Biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn lợi, dịch bệnh, chi phí sản xuất, cạnh tranh thương mại và những thay đổi nhanh chóng của thị trường đang tạo ra sức ép ngày càng lớn.

Các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, môi trường, lao động, phát thải carbon và trách nhiệm xã hội ngày càng trở thành điều kiện để sản phẩm tham gia thị trường.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho thủy sản Việt Nam trong giai đoạn tới không còn đơn thuần là làm nhiều hơn theo cách cũ, mà phải tạo ra giá trị cao hơn bằng một phương thức phát triển mới.

Từ tăng trưởng dựa nhiều vào sản lượng sang tăng trưởng dựa vào chất lượng và giá trị gia tăng; từ khai thác những lợi thế sẵn có sang chủ động kiến tạo những lợi thế mới bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu và năng lực quản trị; từ tư duy đáp ứng các yêu cầu của thị trường sang chủ động xây dựng chuẩn mực, thương hiệu và niềm tin đối với thủy sản Việt Nam.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng ghi nhận từ một ngành dựa nhiều vào khai thác, thủy sản Việt Nam đã từng bước phát triển mạnh về chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và ngày càng chủ động hơn trong việc đáp ứng những tiêu chuẩn cao của thị trường.

Tuy nhiên, thương mại quốc tế liên tục biến động, đặt ra sức ép cạnh tranh về chất lượng, công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng thích ứng chính sách và tính bền vững của chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, Vietfish 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian kết nối trực tiếp, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng chốt hợp đồng thương mại cho giai đoạn cao điểm cuối năm, thúc đẩy tiêu thụ nội địa và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu xuất khẩu 12 tỷ USD.

Nhìn xa hơn về năm 2027, sự kiện sẽ tiếp tục làm bệ phóng hỗ trợ doanh nghiệp định hình sớm kế hoạch kinh doanh, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, đồng thời chủ động nâng cấp dây chuyền công nghệ tự động hóa và đáp ứng chuẩn mực Môi trường-Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG) để duy trì vị thế vững chắc trên bản đồ thủy sản thế giới.

Ông Nguyễn Ngọc Ấm, Giám đốc Công ty BNA Seafood chia sẻ đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tham gia Vietfish với mong muốn quảng bá các sản phẩm chế biến chất lượng cao từ hàu đến đông đảo người tiêu dùng trong nước và khách mua quốc tế.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ấm, nhắc đến thuỷ sản Việt Nam người tiêu dùng trong và ngoài nước đều nghĩ đến tôm, cá tra, cá ngừ…nhưng hàu cũng là một sản phẩm có nhiều giá trị và tiềm năng tăng trưởng.

Vùng biển phía Bắc là môi trường lý tưởng cho nuôi hàu, cùng với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ đã giúp hàu Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á.

Mục tiêu của các doanh nghiệp nuôi-chế biến hàu là tiếp tục khai thác hiệu quả thị trường tiêu dùng nội địa trên 100 triệu dân và mở rộng xuất khẩu sang Hoa Kỳ và EU, hướng tới xây dựng thương hiệu hàu Việt Nam được nhận diện trên quy mô quốc tế./.

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