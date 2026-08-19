Đà Nẵng mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp, hướng đến giá trị thực

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo (SURF) Đà Nẵng 2026 với chủ đề "Kỷ nguyên vươn mình, Sáng tạo tiên phong".

Sự kiện năm nay đánh dấu chặng đường 10 năm nỗ lực xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương. SURF 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hội tụ quan trọng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia trong nước lẫn quốc tế.

Khát vọng kiến tạo kỳ lân

Nhiều năm qua, thành phố Đà Nẵng đã kiên trì xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, phát triển bền vững và có tính liên kết sâu rộng.

Trao giải top 10 ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (nhóm sinh viên). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Theo số liệu từ báo cáo của StartupBlink năm 2026, thành phố đã bứt phá vươn lên vị trí thứ 554 toàn cầu, tăng tới 342 bậc chỉ trong vòng hai năm. Sự tăng trưởng ấn tượng này phản ánh định hướng đúng đắn và quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khẳng định mạnh mẽ, thành phố đang đổi mới phương thức quản trị, chuyển dịch từ vai trò quản lý sang kiến tạo và đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Lợi thế cạnh tranh của một đô thị không chỉ đo đếm bằng hạ tầng vật lý hay quy mô vốn mà được quyết định bởi khả năng sáng tạo ra tri thức mới, công nghệ mới và tốc độ thương mại hóa các giá trị sáng tạo" Hồ Quang Bửu chia sẻ.

Các chính sách hỗ trợ kịp thời đang tạo điều kiện tối đa để các ý tưởng đột phá nhanh chóng tìm thấy nguồn lực và thị trường tiêu thụ. Đà Nẵng đã chủ động hình thành những trung tâm đổi mới sáng tạo, các vườn ươm công nghệ và những mạng lưới quỹ đầu tư kết nối sâu rộng. Từ nền tảng vững chắc đó, địa phương đặt kỳ vọng sẽ sớm kiến tạo được những kỳ lân công nghệ mang tầm vóc quốc tế trong tương lai gần.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Theo các chuyên gia, phát triển khởi nghiệp sáng tạo không thể chỉ dừng lại ở số lượng các dự án hay các phong trào mang tính bề nổi. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra các doanh nghiệp công nghệ có năng lực cạnh tranh thực sự, đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất. Do đó, hệ sinh thái khởi nghiệp buộc phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm cốt lõi để thúc đẩy quá trình thương mại hóa nhanh chóng.

Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhìn nhận, khởi nghiệp sáng tạo hiện nay đã trở thành chiến lược quốc gia, đòi hỏi sự tham gia của toàn dân và mọi thành phần kinh tế.

Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Thành công của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo không chỉ đo bằng số lượng sự kiện hay startup, mà quan trọng hơn là có bao nhiêu công nghệ được thương mại hóa, bao nhiêu sản phẩm chinh phục được thị trường và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế", Thứ trưởng Hoàng Minh nhận định.

Nhiều chuyên gia cấp cao cho rằng địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với hệ thống viện nghiên cứu. Việc thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp khởi nguồn sẽ trực tiếp giúp giải quyết bài toán thương mại hóa công nghệ vốn còn nhiều điểm yếu. Nhờ những cơ chế phối hợp đồng bộ đó, khoảng cách từ các phòng thí nghiệm đến thị trường tiêu dùng rộng lớn sẽ được rút ngắn một cách đáng kể.

Đưa công nghệ vươn ra toàn cầu

Theo đánh giá tại diễn đàn, xu thế khởi nghiệp công nghệ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo hiện nay mang đến cơ hội to lớn lẫn thách thức cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt. Các công cụ và giải pháp AI giúp giới trẻ thu ngắn đáng kể thời gian để biến một ý tưởng sơ khai thành sản phẩm mẫu. Tuy nhiên, tốc độ thực thi sắc bén và khả năng mở rộng quy mô nhanh chóng mới chính là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại.

Anh Lê Ngọc Trí (bên trái), Giám đốc điều hành Công ty cổ phần EM&AI nhận hỗ trợ thiết thực từ Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Mô hình kiến thức toàn cầu như Gen AI đã khá phổ biến và rẻ, không còn sự khác biệt nhiều. Nhưng làm sao biến ý tưởng thành một giải pháp cụ thể, chi phí rẻ hơn và thực thi nhanh chóng mới quyết định thành công", ông Lê Ngọc Trí bày tỏ.

Thành phố Đà Nẵng đang cực kỳ tích cực mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối với hàng loạt quỹ đầu tư công nghệ toàn cầu. Sự nỗ lực hội nhập bền bỉ này không chỉ thu hút mạnh mẽ nguồn lực ngoại mà còn tạo bệ phóng vững chắc để doanh nghiệp tự tin vươn ra thế giới. Với tinh thần đồng hành mạnh mẽ từ mọi nguồn lực, Đà Nẵng đang vững bước trên hành trình trở thành trung tâm khởi nghiệp hàng đầu của khu vực../.