Nợ hộ gia đình Hàn Quốc lần đầu vượt hơn 1.400 tỷ USD

Dư nợ tín dụng hộ gia đình của Hàn Quốc trong quý 2/2026 lần đầu tiên vượt 2.000 nghìn tỷ won (khoảng 1.430 tỷ USD), tăng mạnh nhất trong gần 5 năm, bất chấp các biện pháp siết cho vay của Chính phủ.

Số liệu sơ bộ do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố ngày 19/8 cho thấy tín dụng hộ gia đình cuối quý 2 đạt 2.019,8 nghìn tỷ won (khoảng 1.430 tỷ USD), tăng 25.900 tỷ won (khoảng 18,3 tỷ USD) so với quý trước. Đây là mức cao nhất kể từ khi BoK bắt đầu thống kê năm 2002 và là mức tăng lớn nhất kể từ quý 3/2021.

Trong tổng tín dụng hộ gia đình, dư nợ tín dụng hộ gia đình, bao gồm các khoản vay và tín dụng thẻ, tăng 24.900 tỷ won (khoảng 17,6 tỷ USD) lên 1.891,3 nghìn tỷ won (khoảng 1.340 tỷ USD). Trong đó, dư nợ cho vay mua nhà tăng 12.200 tỷ won (khoảng 8,6 tỷ USD), gấp 1,5 lần mức tăng của quý trước.

Đáng chú ý, dư nợ các khoản vay khác tăng 12.800 tỷ won (khoảng 9,1 tỷ USD), tăng 137% so với quý trước và lần đầu tiên kể từ quý 2/2021 vượt mức tăng của các khoản vay mua nhà. BoK cho rằng sự gia tăng này một phần liên quan đến dòng vốn vay phục vụ đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh.

Tại các ngân hàng thương mại, dư nợ cho vay mua nhà tăng từ 300 tỷ won (khoảng 212 triệu USD) trong quý 1 lên 6.800 tỷ won (khoảng 4,8 tỷ USD) trong quý 2. Trong khi đó, các khoản vay khác tăng mạnh tại ngân hàng thương mại và một số tổ chức tài chính như công ty chứng khoán.

BoK nhận định nhu cầu vay mua nhà gia tăng cùng hoạt động giao dịch bất động sản, đặc biệt tại Seoul và khu vực thủ đô, là một trong những yếu tố thúc đẩy nợ hộ gia đình. Chính phủ gần đây cũng nâng mục tiêu tăng trưởng tổng dư nợ cho vay hộ gia đình năm 2026 từ 1,5% lên 3%, qua đó tạo thêm dư địa cho các tổ chức tài chính mở rộng cho vay.

BoK cho biết cần tiếp tục theo dõi tác động của việc nới lỏng mục tiêu tín dụng hộ gia đình, đồng thời dự báo đà tăng của các khoản vay khác có thể chậm lại khi thị trường chứng khoán điều chỉnh./.

Dòng vốn tín dụng tại Hàn Quốc dịch chuyển mạnh mẽ sang nhóm doanh nghiệp lớn Trong tổng số dư tín dụng doanh nghiệp tăng thêm tại 5 ngân hàng thương mại lớn nhất của Hàn Quốc từ đầu năm đến nay, khoảng 2/3 thuộc về các doanh nghiệp lớn.