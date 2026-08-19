Apple khẩn cấp cập nhật phần mềm, xử lý hàng chục lỗ hổng bảo mật

Apple mới đây đã phát hành các bản cập nhật bảo mật khẩn cấp cho iPhone, iPad, máy tính Mac và kính thực tế hỗn hợp Vision Pro, nhằm khắc phục hàng chục lỗ hổng có nguy cơ ảnh hưởng đến người dùng.

Theo thông tin từ Apple, bản cập nhật iOS 26.6.1 khắc phục 29 lỗ hổng bảo mật, trong đó có một lỗ hổng nghiêm trọng trong thành phần ImageIO có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý thông qua các tệp hình ảnh được chế tạo đặc biệt. Theo đó, kẻ xấu có thể tạo một bức ảnh đặc biệt được cài bẫy.

Nếu iPhone xử lý bức ảnh đó theo cách bị lỗi, kẻ gian có thể lợi dụng để bắt máy thực hiện những đoạn lệnh mà những đối tượng này đưa vào. Một lỗ hổng khác trong thành phần Telephony, cho phép kẻ tấn công từ xa vượt qua cơ chế xác thực IPSec và có khả năng can thiệp hoặc theo dõi dữ liệu đang truyền qua một kết nối đáng lẽ phải được bảo vệ.

Apple đồng thời phát hành iPadOS 26.6.1, macOS 26.6.2 và visionOS 26.6.1. Phần lớn các lỗ hổng được khắc phục liên quan đến WebKit, nền tảng trình duyệt được sử dụng trong các sản phẩm của Apple. Đáng chú ý, khoảng 1/3 số lỗi WebKit được Apple ghi nhận do nhóm Codex Security của OpenAI phát hiện.

Đợt cập nhật lần này được Apple đưa ra chỉ 11 ngày sau khi công ty tung bản vá khẩn cấp cho macOS 26.6.1 để xử lý một lỗ hổng khác trong tính năng Screen Sharing.

Việc liên tiếp phát hành các bản vá bảo mật cho thấy Apple đang đẩy nhanh chu kỳ cập nhật trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp, trong đó có nguy cơ lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ các cuộc tấn công.

Cùng ngày, Apple cũng phát hành các bản Release Candidate đầu tiên của macOS Tahoe 26.7 và macOS Sequoia 15.8, cho thấy công ty tiếp tục cung cấp các bản sửa lỗi bảo mật cho những hệ điều hành cũ vẫn đang được sử dụng.

Apple khuyến nghị người dùng nhanh chóng cập nhật thiết bị lên các phiên bản phần mềm mới nhất để giảm nguy cơ bị khai thác các lỗ hổng bảo mật./.

Apple điều chỉnh biểu phí trên App Store tại châu Âu Theo chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/10 tới, Apple sẽ thu phí công nghệ cốt lõi (CTF) ở mức 5% đối với các ứng dụng tải về từ các kho ứng dụng của bên thứ ba hoặc qua trang web.