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NATO tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở châu Âu

NATO tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở châu Âu trong trường hợp bị Iran tấn công – một kịch bản tiềm tàng nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

NATO tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở châu Âu

Quốc hội Ukraine phê chuẩn Bộ trưởng Quốc phòng mới

Hàn Quốc kỳ vọng đối thoại liên Triều sau khi rút ngắn tập trận với Mỹ

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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