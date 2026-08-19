Iran cảnh báo các nước vùng Vịnh không hỗ trợ quân đội Mỹ

Iran ngày 19/8 cảnh báo các nước vùng Vịnh không hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho quân đội Mỹ, vài giờ sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Theo hãng thông tấn Mehr, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo bất kỳ sự hỗ trợ hoặc tạo điều kiện nào dành cho quân đội Mỹ đều đồng nghĩa với việc tham gia hoạt động quân sự của Washington.

Ông cho rằng các nước vùng Vịnh cần nhận thức rằng Tehran đang theo dõi sát tình hình tại các căn cứ quân sự trong khu vực.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước vùng Vịnh là nơi đặt các cơ sở quân sự của Mỹ.

Ông Abdollahi cho rằng khó có khả năng một số lượng lớn máy bay quân sự, đặc biệt là máy bay tiếp dầu, hoạt động tại các căn cứ trong khu vực mà nước sở tại không biết.

Trước đó, UAE tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại, trao đổi kinh doanh và giao dịch tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới, sau khi cáo buộc Iran phóng 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào hoạt động hàng hải ở Vùng Vịnh. Tehran đã bác bỏ cáo buộc này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 19/8 cho rằng cáo buộc của UAE đi ngược nguyên tắc láng giềng tốt đẹp, đồng thời làm suy yếu các nỗ lực xây dựng lòng tin và ngăn chặn tình trạng mất an ninh gia tăng tại khu vực. Ông kêu gọi các nước trong khu vực tránh đưa ra những cáo buộc “vô căn cứ” nhằm vào Iran.

UAE và Iran có quan hệ kinh tế, thương mại lâu đời và UAE từng là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Iran, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Tehran. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột bùng phát, quan hệ giữa hai nước đã xấu đi đáng kể.

Căng thẳng hiện tập trung tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển một lượng lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tiếp tục diễn ra trong khi những nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran nhằm khôi phục hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải quan trọng này chưa đạt kết quả./.

Những khác biệt căn bản về lợi ích và tính toán chiến lược của Mỹ, Iran Trong khi Tổng thống Trump tuyên bố không có ý định tìm cách gia hạn thỏa thuận, Ngoại trưởng Abbas Araghchi lại khẳng định “không hề có lệnh ngừng bắn nào kéo dài 60 ngày cần phải gia hạn."