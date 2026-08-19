Hamas khẳng định cam kết về lộ trình giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Ngày 18/8, Phong trào Hồi giáo Hamas đã tái khẳng định cam kết của phong trào này đối với lộ trình và quy trình chuyển sang giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Trả lời phỏng vấn Tân Hoa xã, người phát ngôn của Hamas, ông Hazem Qassem cho biết phong trào vẫn cam kết thực hiện các thỏa thuận đã thống nhất trước đó, đồng thời lưu ý rằng trở ngại chính là việc Israel không cấp cho các nhà hòa giải sự chuẩn thuận rõ ràng về lộ trình.

Trong khi đó, văn phòng truyền thông do Hamas điều hành ở Gaza đã hối thúc Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza đảm nhận trách nhiệm càng sớm càng tốt.

Trong một thông cáo báo chí, văn phòng trên kêu gọi tất cả các bên hữu quan tạo điều kiện thuận lợi cho ủy ban tiến vào Dải Gaza để ủy ban này có thể triển khai công việc trong bối cảnh tình hình nhân đạo đang xấu đi.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 17/8 đã tiến hành hội đàm để thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn ở Gaza.

Họ đã nhất trí thành lập hai nhóm làm việc để thúc đẩy phi quân sự hóa Gaza và giải quyết các nhu cầu về cơ sở hạ tầng và sức khỏe cộng đồng tại khu vực bị chiến tranh tàn phá này./.

Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza Giữa lúc xung đột tại Gaza tiếp diễn, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các bên trung gian tại Cairo để đẩy nhanh kế hoạch hòa bình trước sức ép từ Hamas và liên minh 8 nước Hồi giáo.