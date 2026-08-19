UAE đình chỉ giao dịch thương mại với Iran sau cáo buộc tấn công tên lửa

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 19/8 ra tuyên bố cho biết Abu Dhabi đã đình chỉ mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi UAE thông báo phát hiện 2 tên lửa đạn đạo phóng từ Iran.

Trong tuyên bố đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X, bà Afra Al Hameli - Vụ trưởng Vụ Truyền thông chiến lược thuộc Bộ Ngoại giao UAE - cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng tại Trung Đông làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế.

Bà Al Hameli khẳng định UAE tiếp tục coi đối thoại, hợp tác và hội nhập khu vực là những yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Quan chức ngoại giao UAE cũng nhắc lại cam kết của Abu Dhabi về việc đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế, tuân thủ luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời tiếp tục ủng hộ các biện pháp nhằm bảo vệ ổn định tài chính khu vực và quốc tế.

Trước đó trong ngày 18/8, UAE đã cáo buộc Iran phóng 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào hoạt động hàng hải ở Vùng Vịnh.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không nước này đã phát hiện 2 tên lửa đạn đạo phóng từ Iran. Một tên lửa rơi xuống vùng biển bên ngoài lãnh hải UAE, trong khi quả còn lại rơi trong lãnh hải nước này.

Kết quả đánh giá sau đó cho thấy 2 tên lửa nhằm vào hoạt động hàng hải và đều rơi xuống biển. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.

Đáp lại động thái trên của phía Abu Dhabi, Tehran ra tuyên bố “kiên quyết bác bỏ cáo buộc của UAE về việc Iran phóng tên lửa về phía nước này."

Trong tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho rằng hành động của phía UAE gây tổn hại đến lòng tin và các nỗ lực đảm bảo an ninh ở Trung Đông, đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực tránh đưa ra những cáo buộc “vô căn cứ”./.

Căng thẳng Iran-UAE leo thang quanh tuyến hàng hải chiến lược Hormuz Tình hình tại Hormuz diễn biến căng thẳng trong bối cảnh Iran đã áp đặt hình thức phong tỏa trên thực tế đối với eo biển này và thường xuyên xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại.