Tổng thống Donald Trump: Mỹ không có kế hoạch đàm phán với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ không có kế hoạch đàm phán với Iran, nhưng khẳng định eo biển Hormuz vẫn "mở cửa và hoạt động bình thường," bất chấp lưu lượng tàu bè hạn chế và thông tin về một vụ tấn công nhắm vào một con tàu đang rời khỏi tuyến đường thủy này.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz và để ngỏ khả năng chính thức biến khu vực này thành lãnh thổ Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump trái ngược với lập trường của Tehran, vốn khẳng định eo biển chưa thể được mở lại nếu Washington chưa thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6.

Thời hạn 60 ngày của thỏa thuận này đã kết thúc mà không đạt tiến triển đáng kể, trong khi Iran và Mỹ tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về việc làm thỏa thuận đổ vỡ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf tuyên bố Tehran sẽ không mở hoàn toàn eo biển cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Iran, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa các cảng, chấm dứt trừng phạt dầu mỏ, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấm dứt các hoạt động quân sự chống Iran.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, nơi khoảng 20%lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua trong điều kiện bình thường. Bất ổn kéo dài tại đây có nguy cơ tiếp tục tác động đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu.

Trong diễn biến mới nhất trên thực địa, ngày 18/8, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã lên tiếng cáo buộc Iran phóng 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào hoạt động hàng hải ở Vùng Vịnh, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều tháng Abu Dhabi phát cảnh báo về nguy cơ tên lửa hướng tới lãnh thổ UAE.

Phóng viên TTXVN tại Vùng Vịnh dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không nước này đã phát hiện 2 tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran.

Một tên lửa rơi xuống vùng biển bên ngoài lãnh hải UAE, trong khi quả còn lại rơi trong lãnh hải nước này. Kết quả đánh giá sau đó cho thấy 2 tên lửa nhằm vào hoạt động hàng hải và đều rơi xuống biển. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.

Khoảng 2 giờ trước thông báo trên, người dân UAE nhận được cảnh báo trên điện thoại về “nguy cơ tên lửa,” yêu cầu nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn trong tòa nhà gần nhất. Cảnh báo được dỡ bỏ không lâu sau đó. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng UAE phát cảnh báo tên lửa ở mức độ này.

Trong phản ứng của mình, Iran đã phủ nhận cáo buộc trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ra tuyên bố “kiên quyết bác bỏ cáo buộc của UAE về việc Iran đã phóng tên lửa về phía nước này,” đồng thời cho rằng cáo buộc đó gây tổn hại đến lòng tin và các nỗ lực đảm bảo an ninh trong khu vực./.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ-Iran Tổng Thư ký Antonio Guterres kêu gọi Iran và Mỹ nối lại đàm phán hướng tới một giải pháp hòa bình và lâu dài càng sớm càng tốt nhằm “tránh các hành động quân sự và giảm bớt những lời lẽ kích động."