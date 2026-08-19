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Tổng thống Donald Trump bất ngờ ra lệnh đình chỉ đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 đã chỉ thị các đặc phái viên hàng đầu của nước này đình chỉ các cuộc đàm phán với Iran.

Viết Thành
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Tổng thống Donald Trump bất ngờ ra lệnh đình chỉ đàm phán với Iran
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Donald Trump ra lệnh đình chỉ đàm phán với Iran.

Quốc hội Ukraine phê chuẩn Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Thụy Sĩ bổ sung 1,2 tỷ USD cho quốc phòng.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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