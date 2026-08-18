Đức khánh thành trung tâm nghiên cứu thiết bị bay không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 18/8, Đức chính thức đưa vào hoạt động một trung tâm nghiên cứu phòng thủ thiết bị bay không người lái (UAV) mới tại Cochstedt, phía Nam thành phố Magdeburg.

Động thái này diễn ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi Đức phát hiện một UAV mang theo chất nổ tại sân bay Leipzig - trung tâm logistics chủ chốt trung chuyển vũ khí viện trợ cho Ukraine.



Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt nêu rõ trung tâm tọa lạc tại một sân bay thương mại cũ, cách thủ đô Berlin khoảng 200 km về phía Nam, sẽ trở thành yếu tố cốt lõi trong cấu trúc an ninh nhằm đối phó với mối đe dọa hỗn hợp từ UAV.



Trung tâm sẽ tiến hành nghiên cứu các công nghệ an ninh thiết bị bay không người lái mới và thử nghiệm các thiết bị này trong điều kiện thực tế, kết hợp lý thuyết khoa học với các yêu cầu thực tiễn của các cơ quan an ninh Đức.



Chính phủ Đức mở trung tâm trên trong bối cảnh đang tăng cường đáng kể năng lực ứng phó với các thiết bị bay không người lái thù địch. Theo Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, trong năm qua đã có gần 1.000 UAV đáng ngờ bay qua các khu vực hạ tầng thiết yếu của nước này.



Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Dobrindt cảnh báo thiết bị nổ tìm thấy tại Leipzig hồi đầu tháng 8 này không phải là "trường hợp riêng lẻ”, mà nằm trong bối cảnh rộng lớn hơn. Đó là an ninh đang bị đe dọa nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh vụ việc ở Leipzig là một "cuộc tấn công nghiêm trọng vào cơ sở hạ tầng giao thông và logistics của Đức" và đang được tiếp tục điều tra.



Đến nay, chính quyền Berlin từ chối đưa ra suy đoán về động cơ cũng như danh tính của những đối tượng đứng sau vụ việc tại Leipzig. Sự cố buộc các chuyến bay đến sân bay này phải chuyển hướng trong nhiều giờ để lực lượng cảnh sát triển khai robot rà phá bom tháo gỡ kíp nổ.



Sân bay ở miền Đông nước Đức này đóng vai trò trọng yếu trong việc vận chuyển hàng hóa quân sự của quân đội Đức cùng các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây cũng là căn cứ hoạt động của hãng hàng không Antonov Airlines (Ukraine)./.

Đức điều tra vụ UAV gắn thuốc nổ xuất hiện tại sân bay Đức đánh giá vụ phát hiện một UAV gắn thuốc nổ tại sân bay Leipzig là một “kịch bản tấn công lai,” đồng thời cảnh báo đây là vụ việc an ninh nghiêm trọng.

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