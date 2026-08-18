Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư, kinh doanh

Ngày 18/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Nghị sỹ Rolf Mutzenich, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức, nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hoan nghênh chuyến thăm của Nghị sỹ Rolf Mutzenich, khẳng định Việt Nam coi Đức là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược.

Thông tin về tình hình và định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, thực hiện hai mục tiêu 100 năm, hướng tới năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; đồng thời thúc đẩy mô hình phát triển mới, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân làm những động lực quan trọng.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực Đức có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển mới của Việt Nam, như cơ sở hạ tầng, cảng biển thông minh, năng lượng tái tạo, đường sắt tốc độ cao, khoa học-công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nghị sỹ Rolf Mutzenich bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, khẳng định Quốc hội Liên bang Đức luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hai nước tương xứng với tầm mức Đối tác chiến lược và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Nghị sỹ cho rằng quan hệ Việt Nam-Đức còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển sâu rộng hơn, trước hết thông qua củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Thứ trưởng đề nghị tăng cường hợp tác theo kênh Đảng, nhất là thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD). Phía Đức bày tỏ quan tâm thúc đẩy đối thoại giữa SPD và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ trưởng cũng đề nghị tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát giữa các nghị sỹ và các ủy ban chuyên môn, đồng thời đề nghị Quốc hội Đức tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 200.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đức.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, tăng cường trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác về lao động, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và quốc phòng-an ninh; tăng cường trao đổi đoàn và hợp tác nghị viện.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp tại các cơ chế đa phương, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU và Đức-ASEAN, khai thác hiệu quả các tiềm năng hợp tác, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, xây dựng lòng tin; ủng hộ chủ nghĩa đa phương, với Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)./.

Việt Nam luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Cộng hòa Liên bang Đức, luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.