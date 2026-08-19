Thăm bảo tàng đặc biệt trong lòng tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tại Đà Nẵng
Không gian trưng bày trong lòng Tượng đài đang lưu giữ gần 2.000 hiện vật, được xem như bảo tàng tổng hợp của cả nước về các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Chiều 19/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng.
Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực rất lớn đang nằm trong thị trường bất động sản và xây dựng được những “hàng rào” an toàn cần thiết.
Sáng 19/8, thảo luận tại tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), nhiều đại biểu Quốc hội tán thành với việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.
Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 khép lại, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng AI vào xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần kiến tạo hệ sinh thái pháp lý ASEAN hiện đại.
Sáng 19/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico do Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nông nghiệp tại hai xã thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” được tổ chức theo hướng thích ứng với quá trình đô thị hóa, nâng cao giá trị sản xuất, bảo vệ môi trường và ổn định sinh kế.
Những hình ảnh lịch sử được tái hiện trực quan giúp người trải nghiệm cảm nhận rõ hơn không khí trang nghiêm, xúc động và niềm vui của nhân dân trong ngày độc lập.
Bàn về tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, Đại biểu Quốc hội nêu vấn đề trao quyền thực chất cho địa phương, để nguồn lực được phân bổ đúng đối tượng, đúng mục tiêu.
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cùng với Bộ Tư pháp hoàn thiện kết quả rà soát; lấy chất lượng phương án xử lý và khả năng triển khai thực hiện làm thước đo kết quả cuộc tổng rà soát.
Chính phủ tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giảm chồng chéo, đơn giản thủ tục, tăng hiệu quả sử dụng ngân sách và phân cấp trách nhiệm rõ ràng.
Luật Phát triển đô thị có tư duy cải cách mạnh, thể hiện bước chuyển từ mô hình quản lý đô thị truyền thống sang mô hình quản trị siêu đô thị hiện đại, trao quyền tự chủ cao cho TP Hồ Chí Minh.
Tổng Lãnh sự quán Singapore đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan tại Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều sáng kiến, bao gồm giao lưu văn hóa, các chương trình giáo dục, kết nối kinh tế.
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đề xuất nhiều điểm mới như bổ sung chính sách phát triển nhà cho thuê, thành lập Quỹ nhà ở, ưu tiên nhà chung cư và hạn chế phân lô bán nền.
Kết luận khẳng định quan điểm: Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt trong tổng thể tư duy, tầm nhìn mới, ở vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển...
Từ những vùng đất từng là “lũy thép” trong chiến tranh, Bắc Trạch, Bắc Gianh và Triệu Phong đang phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy sức mạnh lao động, phát triển kinh tế-hạ tầng.
Trước những nguy cơ ngày càng tinh vi trong không gian mạng, Việt Nam chuyển mạnh từ phòng thủ bị động sang chủ động, tăng năng lực tự chủ công nghệ và xử lý nguy cơ an ninh từ sớm, từ xa.
Sáng 19/8/2026, tại Hà Nội, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về Định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.
Cách mạng Tháng 8 là điểm tựa để Thủ đô vượt qua chiến tranh, kiến thiết trong hòa bình và hôm nay bước vào chặng phát triển mới với khát vọng xây dựng thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại.
Từ một đất nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có quy mô lớn, một quốc gia có độ mở cao, một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Nếu Cách mạng Tháng Tám mở ra kỷ nguyên độc lập thì hôm nay, hào khí mùa Thu ấy thôi thúc cả dân tộc khơi thông nguồn lực, phát huy sức dân, hiện thực hóa khát vọng phát triển và các mục tiêu 100 năm.
Từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân tiếp tục được bồi đắp.
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã triển khai nhiều hoạt động nhằm mở rộng nguồn thông tin, tiếp cận các hồ sơ lưu trữ, huy động thêm nguồn lực cho việc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn.
Ngày 19/8, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục chương trình họp đợt 2 và sẽ biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết, góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước.
Trong trang sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại của dân tộc.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc, khẳng định thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Việt Nam hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư, kinh doanh, nhất là trong hạ tầng, năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Séc Morava tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Séc.
Ngày 18-8, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ trong quá trình tìm kiếm tại khu vực mộ tập thể ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 18/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong ngày làm việc thứ 57 tại Công viên Lê Thị Riêng.
Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava (KSCM) bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng Việt Nam đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.