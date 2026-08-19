Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 18/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong ngày làm việc thứ 57 tại Công viên Lê Thị Riêng.