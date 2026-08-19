Trao đổi lý luận và hợp tác bồi dưỡng cán bộ giữa Việt Nam-Mexico

Chiều 19/8, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico (PT) do Thượng Nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez, Tổng Bí thư làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn bày tỏ vui mừng đón tiếp Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez cùng các thành viên trong đoàn đến thăm và làm việc tại Học viện.

Chia sẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới đã trở thành một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng thứ ba trong thời kỳ đổi mới.

Giám đốc Học viện đánh giá cao Đảng Lao động Mexico vì luôn kiên định mục tiêu lý tưởng đồng thời linh hoạt thích ứng với bối cảnh khu vực Mỹ Latinh; trân trọng cảm ơn Đảng PT đã hỗ trợ truyền bá tư tưởng, dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa điểm ở Mexico.

Về phương hướng hợp tác, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn đề xuất hai bên thiết lập cơ chế trao đổi lý luận và hợp tác trong công tác bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng cho thế hệ cán bộ trẻ tiềm năng. Các nội dung đề xuất này sẽ được Học viện phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền của Đảng xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez bày tỏ quan tâm tới mô hình đào tạo cán bộ của Việt Nam nhằm bảo đảm duy trì sự tiếp nối của các tư tưởng cách mạng và lý luận về đường lối đổi mới.

Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez đánh giá cao thành công của công cuộc Đổi mới từ năm 1986; khẳng định Việt Nam là một hình mẫu thành công của chủ nghĩa xã hội khi vận dụng hiệu quả cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để đem lại ấm no, tự do và tiến bộ cho nhân dân, giúp Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hai Đảng, Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez đề xuất tổ chức các cuộc hội thảo trao đổi lý luận song phương luân phiên tại Việt Nam và Mexico, đồng thời sẵn sàng đón các giảng viên Việt Nam sang trao đổi học thuật.

Lãnh đạo Đảng PT cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tái bản các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, sử dụng làm tư liệu tại hội thảo các chính đảng cánh tả dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới ở Mexico, qua đó giúp bạn bè quốc tế và các phong trào cánh tả hiểu rõ hơn về sự nghiệp đổi mới của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ bền vững giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico; từ đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn./.

Việt Nam-Mexico thúc đẩy hợp tác toàn diện về y học cổ truyền và châm cứu Hợp tác y tế giữa Việt Nam và Mexico, đặc biệt trong lĩnh vực y học cổ truyền và châm cứu, đã đạt nhiều kết quả, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.