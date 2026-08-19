Đối ngoại nhân dân thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Singapore

Đối ngoại nhân dân được xác định rõ là một trong 6 trụ cột cốt lõi của Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa được nâng cấp giữa Singapore và Việt Nam là hết sức phù hợp, bởi kết nối giữa con người với con người chính là nền tảng để xây dựng sự tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy tiến bộ chung.

Đó là phát biểu của ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi họp mặt kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Cộng hòa Singapore (9/8/1965-9/8/2026) do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 19/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quan hệ song phương giữa Singapore và Việt Nam đã đạt đến một tầm cao chưa từng có mang tính lịch sử. Vào tháng 3/2025, hai nước đã chính thức được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP). Cột mốc này phản ánh sự tin cậy chính trị sâu sắc, sự tương đồng cao về lợi ích chiến lược cũng như tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Tổng Lãnh sự quán Singapore đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan tại Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều sáng kiến, bao gồm giao lưu văn hóa, các chương trình giáo dục, kết nối kinh tế và phát triển thanh niên, các dự án gắn kết cộng đồng, qua đó, đưa người dân hai nước xích lại gần nhau hơn. Trong tương lai, vẫn còn rất nhiều cơ hội để người dân hai nước kết nối, hợp tác và cùng nhau sáng tạo.

Thông qua các sáng kiến năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số và trí tuệ nhân tạo AI, hay giao lưu nghệ thuật và giáo dục, mối quan hệ gắn bó giữa người dân Singapore và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bền chặt và phát triển.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp mặt ấm áp và đầy ý nghĩa, Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, lễ kỷ niệm thường niên này là một truyền thống được trân trọng sâu sắc, minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó, sự tin cậy chiến lược và quan hệ đối tác bền vững giữa Singapore và Việt Nam, trong đó có quan hệ Singapore và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chúc mừng kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Singapore, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Dũng Tiến chia sẻ, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, hòa bình, hữu nghị, hiểu biết và lòng tin giữa nhân dân các quốc gia chính là nền tảng quan trọng để cùng nhau vượt qua khó khăn và hướng tới tương lai. Vì thế, ngoại giao nhân dân ngày càng có ý nghĩa đặc biệt, góp phần xây dựng nền tảng tình cảm, sự hiểu biết và lòng tin giữa con người với con người, tạo nên những giá trị bền vững và lâu dài cho quan hệ giữa hai dân tộc.

Ông Lâm Dũng Tiến (thứ 3 từ phải sang), Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-ingapore Thành phố Hồ Chí Minh, và ông Pang Te Cheng (giữa), Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng những người bạn Việt Nam và Singapore sau buổi họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong bối cảnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một địa bàn rất quan trọng của quan hệ Việt Nam-Singapore, là nơi hội tụ đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, sinh viên và cộng đồng Singapore đang sinh sống, học tập và làm việc và trong quá trình đó, đối ngoại nhân dân chính là chiếc cầu nối rất tự nhiên và giàu tình cảm giữa hai dân tộc.

Thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore Thành phố Hồ Chí Minh từng bước triển khai nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực như kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư; kết nối giáo dục, thúc đẩy giao lưu giữa các trường học, sinh viên, giảng viên và các tổ chức giáo dục; giao lưu văn hóa; tăng cường giao lưu thanh niên, doanh nhân, trí thức và các tổ chức xã hội, tạo thêm những nhịp cầu mới cho quan hệ Việt Nam-Singapore.

Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore mong muốn có một “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam-Singapore” là nơi cộng đồng người Singapore đang sinh sống, làm việc tại Thành phố gặp gỡ, giao lưu với người dân Việt Nam; nơi doanh nhân, sinh viên, trí thức, văn nghệ sỹ hai nước có thể kết nối, giao lưu và là nơi tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa, giáo dục, thương mại, du lịch và các chương trình cộng đồng.

Đây sẽ là một công trình mang ý nghĩa rất đẹp về ngoại giao nhân dân, góp phần làm cho tình hữu nghị Việt Nam-Singapore ngày càng đi vào chiều sâu và gần gũi hơn với cộng đồng nhân dân hai nước./.

Thủ tướng: Nâng cao hiệu quả triển khai các cơ chế hợp tác Việt Nam-Singapore Tại buổi tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì và đẩy mạnh các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; nâng cao hiệu quả triển khai các cơ chế hợp tác song phương.