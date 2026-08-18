Triển khai hiệu quả các nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Séc

Ngày 18/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã hội đàm với đồng chí Roman Roun, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava đang thăm Việt Nam.

Tại hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Séc; đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tháng 1/2025, tạo khuôn khổ và động lực mới để đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng Đảng Cộng sản Séc Morava tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII; đánh giá cao những kết quả và định hướng lớn được Đại hội đề ra; bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Séc Morava tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Séc.

Đồng chí Roman Roun chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố vị thế quốc tế. Đồng chí bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng lớn do Đại hội XIV đề ra.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị-đối ngoại, kinh tế-thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân; nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Séc đang có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn, tương xứng với khuôn khổ Đối tác Chiến lược và tiềm năng của mỗi nước.

Hai bên cũng đánh giá tích cực quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Séc Morava; khẳng định các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa hai Đảng đã góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, củng cố nền tảng chính trị-xã hội cho quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm; phát huy vai trò của quan hệ giữa hai Đảng trong củng cố nền tảng chính trị và thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Séc, hướng tới đưa quan hệ song phương ngày càng toàn diện, thực chất và hiệu quả./.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava (KSCM) bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng Việt Nam đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.