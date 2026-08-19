Vận dụng điểm mới trong văn kiện Đại hội Đảng vào giảng dạy lý luận chính trị

Ngày 19/8, Trường Chính trị Phạm Hùng phối hợp với Đại học Trà Vinh tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 1 vào thực tiễn giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.”

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng cho rằng, giáo dục lý luận chính trị giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành nhận thức, niềm tin, năng lực hành động của cán bộ, đảng viên và sự thống nhất đồng lòng của toàn dân. Theo đó, việc đưa những nội dung mới trong các văn kiện của Đảng vào giảng dạy không nên chỉ dừng ở việc bổ sung thuật ngữ, số liệu, chỉ tiêu mà cần làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của những nội dung được bổ sung, phát triển; đồng thời chỉ ra những vấn đề được kế thừa và những yêu cầu mới đặt ra trong thực tiễn.

Các cơ sở giáo dục cần xác định cụ thể nội dung phù hợp với từng học phần, đối tượng, thời lượng và yêu cầu đầu ra. Giảng viên phải nghiên cứu văn kiện gốc, nhận diện sự phát triển trong tư duy lý luận, chuyển tải nội dung chính trị thành phương pháp giảng dạy phù hợp, bảo đảm chính xác nhưng tránh cách truyền đạt nặng về ghi nhớ.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị hội thảo tập trung đề xuất các giải pháp có tính khả thi để chuyển từ việc cập nhật, lồng ghép văn kiện vào bài giảng sang xây dựng quy trình vận dụng có hệ thống. Trong đó, nội dung trong văn kiện cần được chuyển hóa thành kiến thức lý luận, phương pháp tư duy, tình huống thực tiễn và năng lực tổ chức thực hiện của người học.

Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá cũng cần được chú trọng, trong đó lấy khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn làm một trong những tiêu chí quan trọng.

Theo Hiệu trưởng Trường Chính trị Phạm Hùng Nguyễn Trúc Hạnh, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I thể hiện những định hướng mới đối với phát triển đất nước và địa phương trong giai đoạn mới. Đối với công tác giáo dục lý luận chính trị, các văn kiện là cơ sở chính trị, tư tưởng và phương pháp luận để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy, lãnh đạo và quản lý.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Phạm Hùng Nguyễn Trúc Hạnh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Việc cập nhật các nghị quyết, văn kiện mới vào chương trình giảng dạy được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Nội dung không chỉ được đưa vào bài giảng theo cách cơ học mà cần được chọn lọc, hệ thống hóa và gắn với từng chuyên đề, từng đối tượng học viên.

Hội thảo nhận được hơn 70 tham luận của các nhà khoa học, giảng viên, tập trung vào nhiều lĩnh vực như triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng, nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính.

Các tham luận cũng đề cập những vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn như kinh tế xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phát triển nguồn nhân lực. Đây không chỉ là tập hợp các bài viết, mà là nguồn học liệu ban đầu để hình thành một chương trình nghiên cứu và đổi mới giảng dạy lý luận chính trị có hệ thống.

Theo Thạc sỹ Phạm Hà Hải Đăng, Giảng viên Học viện Chính trị khu vực 4, việc chuyển hóa những điểm mới của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần được triển khai theo hướng thường xuyên, liên tục và gắn với quá trình cập nhật các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Trung ương và của tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời ,cần coi trọng việc tổng kết thực tiễn, phát triển học liệu địa phương, xây dựng ngân hàng tình huống và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để tạo nguồn tri thức phục vụ trực tiếp cho hoạt động giảng dạy./.

Đưa tinh thần Văn kiện Đại hội XIV vào giảng dạy lý luận chính trị Văn kiện Đại hội XIV không chỉ là văn kiện chính trị định hướng cho sự phát triển của đất nước, mà còn thể hiện bước phát triển mới về tư duy chiến lược của Đảng đối với công nghệ, đổi mới sáng tạo...