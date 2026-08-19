Lào Cai giảm hơn 53% đầu mối cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp

Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 2855/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026-2030.

Toàn tỉnh sẽ sắp xếp, giảm tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên công lập từ 1.010 cơ sở xuống còn 473 trường, giảm 537 trường, tương đương 53,2%.

Điểm đáng chú ý về nguyên tắc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai là: Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, thực hiện sắp xếp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở).

Đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung cấp đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Sáp nhập một số trường trung học phổ thông có quy mô nhỏ với cấp trung học cơ sở của trường trên cùng địa bàn xã, phường thành trường trung học cơ sở và trung học phổ thông./.