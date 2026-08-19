Tây Ninh: Sắp xếp mạng lưới trường học bảo đảm ổn định trước ngày khai giảng

Nhằm bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định ngay từ đầu năm học 2026-2027, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chính thức phê duyệt Phương án số 5345/PA-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống trường học công lập từ mầm non đến giáo dục nghề nghiệp.

Song song đó, ngành giáo dục tỉnh cũng chủ động hoàn thiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên trước ngày khai giảng.

Đồng bộ sắp xếp trường học, đội ngũ trước thềm năm học mới

Phương án số 5345/PA-SGDĐT được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt ngày 11/8/2026 để làm cơ sở triển khai sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm các điều kiện dạy và học trước thềm năm học mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tham mưu chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý.

Sở cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, qua đó điều tiết, bố trí đội ngũ hợp lý, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường Tiểu học Bình Phong (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) sẽ sáp nhập với trường Tiểu học Trần Quốc Toản thành trường Tiểu học Lê Văn Tám theo phương án sắp xếp mới. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Đồng thời, Sở có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các địa phương và cơ sở giáo dục, hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 25/8/2026.

Song song đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung số lượng người làm việc còn thiếu so với định mức, nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên, đáp ứng quy mô phát triển trường, lớp và bảo đảm các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã, tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện phương án đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục trực thuộc theo từng giai đoạn, ưu tiên bố trí ngân sách cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Các địa phương tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp theo hướng chuyển đổi trường mẫu giáo thành trường mầm non.

Trên cơ sở Phương án được phê duyệt, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ xây dựng đề án và quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Quá trình triển khai gắn với công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; trường hợp cần thiết có thể lấy ý kiến cha mẹ trẻ em, học sinh và cộng đồng dân cư, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch.

Sắp xếp đầu mối, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) vừa hoàn thiện và đưa vào sử dụng, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón học sinh bước vào năm học mới. (Ảnh: Giang Phương/ TTXVN)

Theo Phương án số 5345/PA-SGDĐT, việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

Đồng thời, phương án hướng tới giảm đầu mối, thu gọn các điểm trường phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, nhưng vẫn bảo đảm quyền học tập của trẻ em, học sinh.

Toàn tỉnh hiện có 969 cơ sở giáo dục công lập, gồm 293 trường mầm non, mẫu giáo; 347 trường tiểu học; 43 trường tiểu học và trung học cơ sở; 206 trường trung học cơ sở; 57 trường trung học phổ thông; 9 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cùng các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục chuyên biệt, trong đó, có 180 trường thuộc khu vực biên giới.

Tỉnh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo hướng giảm 45,40% số đơn vị hiện có, tương đương giảm 440 đơn vị. Riêng các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban Nhân dân các xã, phường, sau sắp xếp sẽ giảm 432 trường; trong đó trường mầm non giảm 158 trường, tiểu học giảm 190 trường, trung học cơ sở giảm 104 trường, trong khi số trường tiểu học và trung học cơ sở tăng 20 trường. Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 440/969 đơn vị, tỷ lệ giảm đạt 45,4%.

Việc sắp xếp phải bảo đảm quyền học tập của trẻ em, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và khu vực có khu công nghiệp; ngăn chặn tình trạng trẻ em, học sinh bỏ học do khó khăn về khoảng cách đến trường.

Tỉnh thực hiện sắp xếp giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, phường và giảm 50% số cơ sở giáo dục ở những nơi có điều kiện.

Theo nguyên tắc sắp xếp, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học, gồm tiểu học và trung học cơ sở, được thực hiện tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Những trường có khoảng cách địa lý giữa nơi ở và trường học quá xa hoặc điều kiện giao thông không phù hợp sẽ không thực hiện sáp nhập; không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với cơ sở giáo dục thường xuyên.

Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, sau sắp xếp còn lại 72 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, giảm 8 đơn vị, gồm giảm 5 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, 1 trung tâm ngoại ngữ, tin học, 1 trường chuyên biệt và 1 trường trung cấp.

Cụ thể, 8 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên được sắp xếp thành 3 đơn vị. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Khu vực 1 được sáp nhập thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Khu vực Tân Ninh; các trung tâm thuộc Khu vực 2, 3 và 4 được sáp nhập thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Khu vực Tân Châu; các trung tâm thuộc Khu vực 5, 6 và 7 được sáp nhập thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Khu vực Trảng Bàng.

Trường Khuyết tật tỉnh Tây Ninh và Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Tây Ninh được sáp nhập thành Trường Giáo dục đặc biệt Tây Ninh. Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Long An được giải thể, chuyển chức năng ngoại ngữ, tin học cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp, đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh.

Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Tây Ninh được sáp nhập vào Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, đổi tên thành Trường Cao đẳng Tây Ninh.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh Nguyễn Quang Thái, sau sắp xếp, Sở sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên nhằm điều tiết, bố trí hợp lý đội ngũ, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ, nâng cao chất lượng giáo dục.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai; duy trì và bảo đảm chất lượng giáo dục, xây dựng kế hoạch hỗ trợ để không gián đoạn hoạt động học tập của trẻ em, học sinh.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên chịu ảnh hưởng do việc sắp xếp; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho học sinh, không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục./.

Không làm phát sinh cấp quản lý trung gian sau sắp xếp trường học Từ năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp phải bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt; phân hiệu, điểm trường không có bộ máy riêng và không làm phát sinh cấp quản lý trung gian.

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