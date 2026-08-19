NXB Giáo dục Việt Nam in bổ sung thêm 9 triệu bản sách giáo khoa

Trước phản ánh của phụ huynh, học sinh về tình trạng khó mua sách giáo khoa vì khan hàng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp in ấn, điều phối, đảm bảo không để học sinh nào thiếu sách khi bước vào năm học 2026 - 2027.

Nhà xuất bản Việt Nam cho hay tính đến ngày 15/8/2026, đơn vị này đã đáp ứng đầy đủ và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học và địa phương. Cụ thể, hơn 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo đã được hoàn thành cung ứng ra thị trường phục vụ nhu cầu học sinh.

Nhà xuất bản Việt Nam cho biết hiện tiếp tục triển khai in bổ sung thêm khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa. Nguồn sách này dùng để đảm bảo an ninh, an toàn sách giáo khoa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, cũng như đáp ứng các nhu cầu phát sinh về trang bị sách cho thư viện hoặc các chương trình trao tặng sách tại địa phương.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, vừa qua, do có tâm lý chờ đợi chính sách miễn phí sách giáo khoa, một số nhà trường và học sinh đã không đăng ký, đặt hàng trước với các công ty sách-thiết bị trường học tại địa phương. Điều này dẫn đến việc trong những ngày cận kề năm học mới, lượng lớn phụ huynh và học sinh dồn dập tìm mua sách tại các cửa hàng bán lẻ. Do lượng cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn nên đã xảy ra hiện tượng thiếu đầu sách, không đủ trọn bộ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định ngay khi nhận được đăng ký, các cửa hàng sách-thiết bị giáo dục thuộc hệ thống của đơn vị này và các công ty sách-thiết bị trường học địa phương sẽ chuẩn bị và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa, sách bài tập cho tất cả các môn học, cấp học.

Để thuận lợi cho việc trang bị sách, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến cáo phụ huynh và học sinh chủ động tra cứu các điểm bán sách chính thống thuộc hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ: https://www.nxbgd.vn/bai-viet/danh-sach-cac-cua-hang-cung-ung-sach-giao-khoa-phuc-vu-nam-hoc-2026-2027-trong-he-thong-cua-nxbgdvn./.

Đắk Lắk tháo gỡ khó khăn, đảm bảo đủ sách giáo khoa cho năm học mới Tỉnh Đắk Lắk thống nhất triển khai thực hiện phương án mua sách giáo khoa cấp cho các cơ sở giáo dục để tổ chức cho học sinh mượn trong năm học 2026-2027 theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.