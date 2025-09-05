Quy định mới của Ban Bí thư về đối tượng, phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 350-QĐ/TW ngày 29/8/2025 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Quy định số 350-QĐ/TW áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang (gọi chung là cán bộ); các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy.

Đối tượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ đương chức hoặc quy hoạch:

- Cấp ủy đảng: Cấp ủy viên của chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trở lên.

- Cán bộ, công chức, viên chức: Phó trưởng phòng (tương đương) trở lên của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp xã, cấp tỉnh và thuộc ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

- Cán bộ quân đội: Chỉ huy cấp tiểu đoàn; phó tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn (tương đương); chỉ huy phòng (ban) cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (tương đương) trở lên.

- Cán bộ công an: Phó trưởng công an cấp xã, phó đội trưởng (tương đương) trở lên.

- Cán bộ doanh nghiệp: Trưởng ban, trưởng phòng (tương đương) trở lên của công ty (tổng công ty) nhà nước trực thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; trưởng ban, trưởng phòng (tương đương) trở lên trực thuộc các tập đoàn, công ty (tổng công ty), ngân hàng thương mại nhà nước.

Giảng viên sẽ trực tiếp giảng dạy chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị ở các học viện, trường có nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Tiêu chuẩn đào tạo trung cấp lý luận chính trị

Các tiêu chuẩn đào tạo trung cấp lý luận chính trị gồm: đảng viên dự bị hoặc chính thức. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số và công tác tại các xã, đặc khu ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn). Hai năm liên tục liền kề thời điểm cử đi học được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ học hệ không tập trung: nữ từ 28 tuổi, nam từ 30 tuổi trở lên. Trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối tượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Cán bộ đương chức:

- Ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trở lên.

- Trưởng phòng (tương đương) cấp xã trở lên.

Cán bộ đương chức hoặc quy hoạch:

- Cấp ủy đảng: Ủy viên ban thường vụ đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trở lên.

- Cán bộ, công chức, viên chức: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (tương đương) trở lên; trưởng phòng (tương đương) cấp tỉnh trở lên; trưởng phòng (tương đương) trở lên thuộc ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

- Cán bộ quân đội: Trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn (tương đương); chỉ huy cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (tương đương); chỉ huy các cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược; ban giám đốc bệnh viện, viện nghiên cứu, chủ tịch, ban giám đốc công ty (tổng công ty) doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng trở lên.

Tìm hiểu kiến thức thông qua tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh minh họa: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

- Cán bộ công an: Trưởng công an cấp xã, phó trưởng phòng (tương đương) trở lên.

- Cán bộ doanh nghiệp: Hội đồng thành viên (quản trị), ban giám đốc (tương đương) trở lên ở các công ty (tổng công ty) nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hội đồng thành viên (quản trị), ban giám đốc (tương đương) trở lên ở các tập đoàn, công ty (tổng công ty), ngân hàng thương mại nhà nước.

Giảng viên có đủ 3 năm công tác và sẽ trực tiếp giảng dạy chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị ở các học viện có nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Tiêu chuẩn đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Các tiêu chuẩn đào tạo cao cấp lý luận chính trị gồm: Đảng viên chính thức. Tốt nghiệp đại học trở lên. Hai năm liên tục liền kề thời điểm cử đi học được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên. Trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cũng theo Quy định số 350-QĐ/TW, Ban Bí thư yêu cầu bám sát chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác đào tạo lý luận chính trị; tổ chức đào tạo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, theo phân cấp và phù hợp với chức vụ, chức danh cán bộ.

Đào tạo lý luận chính trị bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, gắn với quy định của Đảng về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp quản lý cán bộ; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong đào tạo lý luận chính trị. Học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký (29/8/2025), thay thế Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư về "đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị" và các điều khoản trong các quy định trước đây không còn phù hợp./.

Đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân Đổi mới về cơ chế, thể chế, chính sách để nâng cao chất lượng giáo dục, học tập lý luận chính trị cũng như phải đổi mới nội dung chương trình, phải tăng cường tính thời sự, thực tiễn.