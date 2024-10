Kịp thời đánh giá các vấn đề thời sự về lý luận chính trị, báo chí truyền thông

Sáng 24/10, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học “Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông 30 năm xây dựng và phát triển (1994-2024)."

Trong suốt hành trình hơn 62 năm phát triển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông đã đồng hành suốt 30 năm, không ngừng nỗ lực và cống hiến.

Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông đã trở thành công cụ quan trọng giúp nhà trường tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan và đơn vị báo chí truyền thông trong và ngoài nước.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ phổ biến tri thức khoa học, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông còn luôn giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Với những cống hiến và thành tựu đã đạt được, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông đã được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc cấp Bộ, Bằng khen và Giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong nhiều năm; điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2023, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác thông tin những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông.

Năm 2024, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp chung của Học viện.

Tại buổi lễ, Giáo sư-Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Giám đốc Học viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông.

Tạp chí còn được nhận lẵng hoa và thư chúc mừng của Phó giáo sư-Tiến sỹ Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời là Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông.

Phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm, Phó giáo sư-Tiến sỹ Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chúc mừng toàn thể các lãnh đạo, cán bộ, viên chức, nguyên lãnh đạo, viên chức của Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra số đầu tiên.

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông đã đạt được trong 30 năm qua; khẳng định vai trò quan trọng của tạp chí đối với sự phát triển của nhà trường.

Tạp chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần vào những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực chính trị, báo chí, truyền thông của đất nước.

Trong thời gian tới, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Minh Sơn yêu cầu Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông cần xác định rõ vai trò và sứ mệnh của mình trong việc góp phần hiện thực hóa tầm nhìn lớn của quốc gia.

Để làm được điều đó, trước hết, tạp chí tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, phản ánh kịp thời, phân tích, đánh giá những vấn đề thời sự, nóng bỏng trong công tác lý luận chính trị, báo chí truyền thông của đất nước.

Thứ hai, cần tiếp tục đổi mới, cải tiến hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện.

Thứ ba, gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn phát triển đất nước.

Thứ tư, phát triển tư duy phản biện và đổi mới sáng tạo trong lý luận chính trị, báo chí truyền thông.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, có tinh thần dân tộc nhưng phải có tầm nhìn thế giới.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông chia sẻ Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học “Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông 30 năm xây dựng và phát triển” là dịp tổng kết và đánh giá những thành tựu nổi bật mà tạp chí đã đạt được trong suốt chặng đường 30 năm phát triển.

Những thành tựu này bao gồm sự đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thúc đẩy quá trình nghiên cứu khoa học và góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện đại.

Đây cũng là dịp tôn vinh những công lao, đóng góp của các thế hệ đi trước - những người đã đặt nền móng và dẫn dắt tạp chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay, đồng thời, tạo động lực cho thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống vẻ vang, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp, không ngừng sáng tạo và đổi mới, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tạp chí trong tương lai.

Trong phần Hội thảo khoa học “Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông 30 năm xây dựng và phát triển," hội thảo đã lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận của đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các thế hệ cán bộ tạp chí, cộng tác viên của tạp chí, trong đó đã tập trung tổng kết thành tựu, thảo luận về các định hướng phát triển trong tương lai, những thách thức đang đặt ra và cơ hội phát triển mới của tạp chí.

Các đại biểu, nhà khoa học cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, tạp chí cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng đối tượng độc giả và tận dụng tối đa các kênh truyền thông mới để lan tỏa thông tin hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ, biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông cần phải giữ vững nguyên tắc hoạt động, tuân thủ quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ của tạp chí, giữ vững bản sắc riêng của một tạp chí khoa học chuyên ngành, nâng cao chất lượng tạp chí, đáp ứng ngày càng hiệu quả nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Ngày 13/8/1994, Bộ Văn hóa-Thông tin chính thức cấp giấy phép xuất bản số 2214/BC.GPXB cho phép một tạp chí khoa học ra đời, mang tên “Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền."

Cuối năm 2006, tạp chí được đổi tên thành “Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông” và xuất bản đến nay.

Ngày 13/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép số 213/GP-BTTTT, theo đó, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông (LLCT&TT) thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền được phép xuất bản các sản phẩm: Tạp chí in tiếng Việt thường kỳ 12 số/1năm; Tạp chí in tiếng Việt số Chuyên đề 2 số/1 năm; Tạp chí in tiếng Anh 2 số/1 năm và Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông điện tử tiếng Anh và tiếng Việt.

Như vậy, từ 1 sản phẩm tạp chí in truyền thống, đến năm 2021, tạp chí đã phát triển với 5 sản phẩm, bao gồm cả bản in và bản điện tử, cả tiếng Việt và tiếng Anh.