Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Kazakhstan

Ngày 19/8, tại Cung Độc lập ở thủ đô Astana, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Kazakhstan Nguyễn Thành Lê đã trình Quốc thư lên Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tại quốc gia Trung Á này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Á, phát biểu sau lễ trình Quốc thư, Đại sứ Nguyễn Thành Lê khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành và địa phương Kazakhstan triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông-logistics, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Việc Đại sứ Nguyễn Thành Lê bắt đầu nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Kazakhstan bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 5/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đây là khuôn khổ quan hệ mới, tạo điều kiện để hai nước tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, giao thông và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Nguyễn Thành Lê cho biết sẽ nỗ lực đưa các thỏa thuận và định hướng hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Trước đó, ngày 22/6, Đại sứ Nguyễn Thành Lê đã trình bản sao Quốc thư lên Thứ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Alibek Kuantyrov và trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Việt Nam và Kazakhstan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/6/1992. Hơn 30 năm qua, quan hệ hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Hai nước cũng phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế./.

Việt Nam-Kazakhstan tăng cường hợp tác nghị viện và song phương Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.