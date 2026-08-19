Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks

Ngày 19/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng chúc mừng bà Jennifer Wicks bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đánh giá cao việc ngay trong những tuần đầu nhiệm kỳ, Đại sứ đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, qua đó thể hiện sự coi trọng cao đối với quan hệ hai nước và quyết tâm thúc đẩy hợp tác song phương ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong chính quyền Hoa Kỳ và hiểu biết về khu vực, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ phát huy đầy đủ giá trị chiến lược của khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện và đưa hợp tác đi vào chiều sâu, trong đó kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trở thành những lĩnh vực hợp tác mang tính chiến lược, lâu dài.

Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các hoạt động cấp cao, triển khai thực chất các thỏa thuận đã đạt được, bảo đảm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ổn định, lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, cũng như đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Việt Nam đang triển khai mô hình phát triển mới, trong đó xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt. Theo đó, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư lâu dài, có công nghệ tiên tiến, gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng thời đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại theo hướng hài hòa, bền vững, cùng có lợi; khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc và sớm hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Jennifer Wicks nhắc lại vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, được chia sẻ nhận định về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay.

Bên cạnh đó, Đại sứ bày tỏ vinh dự được Tổng thống Trump giao nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, tin tưởng hai bên sẽ đạt kết quả thiết thực trong việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đại sứ khẳng định cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng;" nhấn mạnh hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình, đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các trụ cột khác.

Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam để hoàn thiện môi trường pháp lý, cải thiện điều kiện đầu tư, kinh doanh; tăng cường đối thoại để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên quan tâm; cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, đồng thời mong muốn hai bên duy trì trao đổi tích cực nhằm sớm đạt được một thỏa thuận thương mại có tiêu chuẩn cao, mang tính đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó tạo thêm cơ hội kinh tế, đầu tư cho cả hai nước.

Đại sứ Jennifer Wicks cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy các ưu tiên chung; cam kết sẽ làm hết sức mình, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển hơn nữa trong thời gian tới./.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Litva Phó Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Litva, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU ngày càng thực chất hơn.

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