Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với tỉnh Phú Thọ

Chiều 19/8, Đoàn kiểm tra, giám sát 224 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát và đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh Phú Thọ tập trung trao đổi, làm rõ 9 nội dung liên quan đến công tác cán bộ, gồm: phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chuyển đổi số.

Qua kiểm tra bước đầu, Đoàn ghi nhận Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Nội vụ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động tham mưu triển khai các chủ trương, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc; bố trí, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, giám sát và theo dõi việc thực hiện các kết luận của cấp có thẩm quyền. Qua đó góp phần bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị được ổn định, liên tục trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp và công tác chuẩn bị của tỉnh Phú Thọ; đồng thời đánh giá các báo cáo, hồ sơ, tài liệu và nội dung trao đổi đã cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng, giúp Đoàn có cơ sở đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Nguyễn Thanh Bình lưu ý, tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở sau sắp xếp. Qua kiểm tra cho thấy tại một số địa phương còn tình trạng phân bổ cán bộ chưa đồng đều về năng lực, chuyên môn; một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của vị trí việc làm.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị, tỉnh Phú Thọ cần rà soát, xác định cụ thể nhu cầu nhân lực theo từng lĩnh vực, nhất là khoa học-công nghệ, tài chính, đất đai... trên cơ sở yêu cầu thực tế tại cơ sở để có phương án tuyển dụng, đào tạo, bố trí cán bộ phù hợp. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh giản đội ngũ; kịp thời điều chỉnh những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, trong điều kiện khối lượng công việc lớn sau hợp nhất địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã tập trung hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành ổn định từ ngày 1/7/2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương; triển khai công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy trình.

Theo ông Bùi Văn Quang, Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới./.

Đoàn kiểm tra giám sát số 231 làm việc với Đảng bộ tỉnh Cà Mau Đoàn kiểm tra số 231 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ Cà Mau, đánh giá công tác quản lý cán bộ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả.

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