Phát huy vai trò nòng cốt của đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương

Thực hiện Nghị quyết số 274/NQ-UBTVQH16 ngày 26/5/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 19/8, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực Nhóm tổ chức Lễ ra mắt Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương khóa XVI.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương khóa XVI bao gồm các đồng chí là Trưởng đoàn chuyên trách, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở các tỉnh, thành phố tự nguyện tham gia.

Cơ quan Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương chủ trì việc phối hợp tổ chức các hoạt động và cùng Ban Thường trực của Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các hoạt động của Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương.

Ban Thường trực của Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Chủ tịch Nhóm là bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã nghe, cho ý kiến vào dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương khóa XVI; Kế hoạch hoạt động của Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương.

Định hướng hoạt động trọng tâm khóa XVI của Nhóm là tạo lập diễn đàn trao đổi thường xuyên, thiết thực giữa các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương về kinh nghiệm tham gia lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và công tác dân nguyện; lựa chọn, phản ánh có trọng tâm những vấn đề nổi lên từ thực tiễn địa phương phục vụ hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội...

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao và hoan nghênh Ủy ban Công tác đại biểu và Ban Thường trực Nhóm đã chủ động, khẩn trương tổ chức Lễ ra mắt Nhóm; đồng thời dự thảo Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Nhóm.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, ở nhiệm kỳ khóa XV, xuất phát từ nguyện vọng chính đáng cùng tinh thần tận tụy, năng nổ của lực lượng đại biểu chuyên trách tại các địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định thành lập Nhóm.

Nhìn lại thực tiễn hoạt động hiệu quả của một nhiệm kỳ qua, bước sang khóa XVI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc chuẩn hóa tổ chức Nhóm bằng một Nghị quyết chính thức là hoàn toàn xứng đáng.

Đến nay, Nhóm đã có đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn vững chắc để không ngừng nâng cao chất lượng, đưa hoạt động ngày càng đi vào thực chất.

Điểm lại chặng đường đã qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, dù khối lượng công việc của Quốc hội rất lớn với nhiều yêu cầu cấp bách và đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, chúng ta vẫn vượt qua khó khăn để đạt được những kết quả quan trọng.

Điều đó khẳng định năng lực làm việc và vai trò nòng cốt của lực lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách ở cả Trung ương và địa phương.

Tỷ lệ đóng góp ý kiến vô cùng tích cực của các đại biểu chuyên trách tại các buổi thảo luận Tổ cũng như tại Hội trường chính là minh chứng sinh động, làm sâu sắc thêm quan điểm tại Nghị quyết 27-NQ/TW của Trung ương khóa XIII: "Đại biểu Quốc hội là trung tâm của hoạt động Quốc hội," trong đó, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chính là hạt nhân, nòng cốt của trung tâm ấy.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng bước vào nhiệm kỳ khóa XVI, hoạt động của Quốc hội nói chung và Nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương nói riêng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Nhóm cần tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, phát huy bề dày kinh nghiệm, chủ động đổi mới, bứt phá; đồng thời cụ thể hóa hiệu quả các chủ trương của Đảng, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác lập pháp hiện nay là rất cao, phần lớn các dự án luật hiện nay được xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp (thay vì hai kỳ họp như trước đây), Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý điều này đòi hỏi mỗi đại biểu phải nâng cao tần suất làm việc, sự tận tụy và sức bật sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương cần chủ động rà soát, kế thừa những kinh nghiệm, kết quả của khóa XV, đồng thời cải tiến phương thức hoạt động để thực sự trở thành động lực đổi mới, đồng hành cùng Quốc hội khóa XVI./.

Nghị quyết phê chuẩn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Trịnh Thị Tú Anh làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại đoàn Lâm Đồng; ông Bùi Văn Dũng làm đại biểu Quốc hội chuyên trách tại đoàn Thanh Hóa.

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