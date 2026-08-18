Chính trị

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 thành phố

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và thành phố Đồng Nai.

Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Cát Tiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Cát Tiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và thành phố Đồng Nai.

Cụ thể, tại Quyết định số 1599/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, tại Quyết định số 1597/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vũ Tiến Phụng.

Tại Quyết định số 1589/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thành phố Hải Phòng #Thành phố Đồng Nai #Miễn nhiệm chức vụ Đồng Nai TP. Hải Phòng
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