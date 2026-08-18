Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 thành phố

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và thành phố Đồng Nai.

Cụ thể, tại Quyết định số 1599/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, tại Quyết định số 1597/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vũ Tiến Phụng.

Tại Quyết định số 1589/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai./.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Với 100% số phiếu bầu đồng ý, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu bà Nguyễn Thị Cát Tiên giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.