Tổng thống Ukraine đệ trình các đề cử bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng mới

Nghị sỹ Ukraine Yaroslav Zheleznyak cho biết ngày 18/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đệ trình lên Quốc hội nước này các đề cử của ông cho các vị trí bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng.

Trên mạng xã hội Telegram, ông Zheleznyak cho biết Tổng thống Zelensky đã đề xuất việc bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Ngoại giao Andrii Sybiha và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Evgeniy Khmara vào các cương vị này một cách chính thức.

Ông Sybiha, 51 tuổi, trước đây từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2026. Còn ông Khmara trước đây từng giữ chức quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và đứng đầu Trung tâm Tác chiến Đặc biệt "A" của cơ quan này.

Dự kiến, Quốc hội Ukraine sẽ bỏ phiếu về các đề cử trên trong ngày 19/8./.

Tổng thống Ukraine chỉ định quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ông Yevgeniy Khmara, người đứng đầu tạm quyền Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ định giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng.