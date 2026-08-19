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Đức cam kết hỗ trợ Ukraine sửa vòm chắn của lò phản ứng hạt nhân Chernobyl

Vòm chắn của lò phản ứng hạt nhân Chernobyl là kết cấu thép lớn được xây dựng với chi phí hàng tỷ euro, phủ bên ngoài lớp vỏ bêtông cũ nhằm ngăn phóng xạ phát tán từ lò phản ứng bị phá hủy.

Vũ Hiệp
Nhà máy hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Môi trường Đức Carsten Schneider ngày 18/8 cam kết hỗ trợ Ukraine khắc phục thiệt hại tại vòm chắn khu vực lò phản ứng Chernobyl, sau khi công trình bảo vệ này bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Bộ trưởng Schneider đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thăm tới Kiev bằng tàu hỏa. Ông dự kiến thăm vùng cấm Chernobyl, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân năm 1986.

Theo ông Schneider, vòm che chắn bị hư hại phía trên lò phản ứng Chernobyl cần được sửa chữa. Công trình này là kết cấu thép lớn được xây dựng với chi phí hàng tỷ euro, phủ bên ngoài lớp vỏ bêtông cũ nhằm ngăn phóng xạ phát tán từ lò phản ứng bị phá hủy.

Tuy nhiên, sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái, các chuyên gia cho rằng chức năng bảo vệ của vòm thép không còn được bảo đảm đầy đủ.

Ban lãnh đạo nhà máy ước tính chi phí sửa chữa khoảng 500 triệu euro (579 triệu USD). Bộ trưởng Schneider nhấn mạnh đây là nhiệm vụ kỹ thuật rất phức tạp, đòi hỏi nỗ lực phối hợp quốc tế để có thể triển khai kịp thời. Theo ông, trong khuôn khổ Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), một tiến trình liên quan đến vấn đề này đã được khởi động.

Chuyến thăm của ông Schneider diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang thúc đẩy tái thiết và cải cách để tiến gần hơn tới Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng Schneider khẳng định Berlin là “đối tác mạnh mẽ” của Kiev trên con đường gia nhập EU và Ukraine có thể trông cậy vào hỗ trợ tài chính từ Đức.

Tháp tùng ông Schneider trong chuyến thăm tới Kiev lần này có hơn 10 doanh nhân Đức mang mong muốn đầu tư tại Ukraine và phát triển các dự án chung.

Bên cạnh hỗ trợ khắc phục thiệt hại tại Chernobyl, Đức cũng muốn thúc đẩy hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực công nghệ xanh và tái thiết bền vững.

Bộ trưởng Schneider cho rằng Ukraine có thể xây dựng hạ tầng hiện đại, có khả năng chống chịu tốt hơn, trong khi các doanh nghiệp Đức có cơ hội tiếp cận một thị trường tương lai quan trọng.

Cam kết của Đức cho thấy vấn đề an toàn hạt nhân tại Ukraine vẫn là ưu tiên lớn của châu Âu trong bối cảnh xung đột kéo dài. Việc sửa chữa vòm chắn của nhà máy Chernobyl không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh môi trường, an toàn phóng xạ và trách nhiệm quốc tế trong bảo vệ khu vực từng xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ukraine #Chernobyl #Hạt nhân Ukraine
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