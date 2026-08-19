Đẩy mạnh giao thương tại hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung

Từ ngày 8-13/11/2026, Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Hà Khẩu (Lào Cai). Với nhiều nâng cấp đột phá về quy mô và hạ tầng thông quan, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối chiến lược gắn kết kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời mở rộng cánh cửa vươn tới khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và Việt Nam vốn có vị trí "núi liền núi, sông liền sông," văn hóa tương đồng và kinh tế thương mại gắn kết chặt chẽ. Đây là địa đầu quan trọng của Trung Quốc trong chiến lược mở cửa hướng Nam cũng như là cửa ngõ trọng điểm của tỉnh Vân Nam.

Trước năm 2024, Hội chợ chỉ do huyện Hà Khẩu tổ chức riêng lẻ. Tuy nhiên, kể từ đợt nâng cấp toàn diện, sự kiện nay đã được nâng tầm cấp độ tổ chức, do Chính quyền Nhân dân châu Hồng Hà phối hợp cùng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đồng chủ trì.

Ông Tạ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại thông tin về hội chợ. (Ảnh: BTC)

Ông Tạ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết trong những năm qua, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc ngày càng khẳng định vai trò là vị trí quan trọng trong thúc đẩy giao thương, kết nối thị trường, phát triển logistics, du lịch và mở rộng chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026 là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo thêm một kênh xúc tiến thương mại và đầu tư hiệu quả; là cầu nối để các địa phương, cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Với chủ đề “Phát triển cùng chia sẻ, hợp tác cùng thắng lợi,” ông Hòa Đào, Cục trưởng Cục Thương mại châu Hồng Hà cho biết hội chợ dự kiến bố trí 500-550 gian hàng tiêu chuẩn, khu triển lãm đặc biệt và diện tích gian triển lãm trong nhà đạt khoảng 4.000 mét vuông.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, nhiều hoạt động phụ trợ thiết thực sẽ được tổ chức như: Hội đàm kinh tế thương mại giữa hai nước Trung-Việt, Hội nghị kết nối ngành logistics xuyên biên giới, Hội nghị liên hợp xúc tiến thu hút đầu tư Trung-Việt, Hội nghị giới thiệu chính sách và dự án thu hút đầu tư Trung-Việt, Diễn đàn phát triển du lịch bền vững lưu vực sông Hồng, đồng thời bố trí khu vực đàm phán thương mại trực tiếp 1-1 nhằm thúc đẩy kết nối cung-cầu chuẩn xác.

Ông Hòa Đào, Cục trưởng Cục Thương mại châu Hồng Hà chia sẻ thông tin về hội chợ. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và thương nhân, công tác thông quan tại Hội chợ 2026 được tối ưu hóa mạnh mẽ. Hàng hóa triển lãm sẽ được đăng ký trực tuyến, phân luồng thời gian cho phương tiện để tránh ùn tắc và áp dụng khai báo không giấy tờ thông qua một đại lý dịch vụ thống nhất.

Hải quan hai bên cũng thiết lập quầy chuyên dụng, cho phép "nhập khẩu và xuất khẩu nguyên trạng" và thông quan theo danh sách. Đối với thương nhân, các cơ quan liên ngành sẵn sàng mở thêm làn kiểm tra, áp dụng khai báo thẻ nhập cảnh trực tuyến và thẩm duyệt trước cho khách đoàn./.

Theo đại diện Ban tổ chức, năm 2025, kim ngạch thương mại của châu Hồng Hà với Việt Nam đạt 13,5 tỷ Nhân dân tệ, giữ vững vị trí đứng đầu toàn tỉnh Vân Nam. Kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2001 đến nay, trải qua hơn 20 năm phát triển, Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch Biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) đã trở thành nền tảng quan trọng để Trung Quốc, Việt Nam cùng các quốc gia Đông Nam Á kết nối cung-cầu và chia sẻ cơ hội.

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung: Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung có quy mô gần 700 gian hàng, thu hút sự tham gia của 22 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 170 doanh nghiệp Trung Quốc, 11 doanh nghiệp từ 8 quốc gia.