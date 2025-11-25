Hội chợ thương mại Việt-Trung 2025: Ký kết 16 cặp hợp đồng trị giá 330 triệu USD

Sau 5 ngày diễn ra (từ 20-24/11), Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung 2025 đã kết thúc và đạt được nhiều kết quả tích cực trong hợp tác thương mại biên giới.

Ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai khẳng định, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung (Lào Cai) lần thứ 25 là sự kiện xúc tiến thương mại-đầu tư quan trọng khu vực biên giới Việt-Trung khi thu hút gần 700 gian hàng, trong đó có 537 gian hàng tiêu chuẩn và 8 khu vực triển lãm đặc biệt.

Hội chợ có sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và đặc biệt là 16 cặp hợp đồng hợp tác trị giá 330 triệu USD được ký kết ngay tại hội chợ. Sự góp mặt của các doanh nghiệp quốc tế mang đến nguồn hàng hóa phong phú, đa dạng, tăng sức hấp dẫn của hội chợ đối với cả nhà đầu tư lẫn người tiêu dùng.

Hội chợ thu hút trên 25.000 lượt du khách tham quan, mua sắm. Tổng doanh thu bán hàng của các doanh nghiệp ước đạt trên 60 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cho biết thêm, cơ cấu hàng hóa tại hội chợ năm nay đa dạng hơn cả về nguồn gốc lẫn chủng loại.

Với sự tham gia của doanh nghiệp của 10 quốc gia đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp tăng cường kết nối, ký kết được nhiều hợp đồng quan trọng ngay trong thời gian diễn ra sự kiện.

Điều đó cho thấy, hội chợ không chỉ dừng lại ở vai trò là không gian giao thương Việt-Trung, mà đang từng bước vươn lên trở thành một sàn giao dịch mang tầm quốc tế tại khu vực biên giới phía Bắc. Bên cạnh hoạt động trưng bày, hội chợ năm nay ghi dấu bằng chuỗi hội nghị kết nối doanh nghiệp, trong đó các bên trình bày nhu cầu hợp tác, thế mạnh ngành hàng và đề xuất những cơ chế ưu đãi đầu tư theo chuỗi giá trị xuyên biên giới.

Lào Cai tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hạ tầng logistics, hệ thống kho lạnh, kho ngoại quan và thương mại điện tử xuyên biên giới nhằm tạo điều kiện tối ưu cho doanh nghiệp xuất-nhập khẩu.

Trong thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cũng tích cực phối hợp với các ngành liên quan nhằm mở rộng hợp tác với doanh nghiệp tỉnh Vân Nam. Hai bên duy trì kim ngạch xuất-nhập khẩu ổn định qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai-Hà Khẩu, đặc biệt đối với nhóm hàng nông sản, thủy sản, khoáng sản và hàng tiêu dùng. Một số dự án hợp tác về du lịch, logistics và chế biến nông sản đã bước đầu hình thành.

Ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cho rằng, để phát huy tối đa tiềm năng hợp tác, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn có thêm các cơ chế minh bạch trong tiếp cận đất đai, dự án đầu tư và hệ thống hạ tầng logistics đồng bộ. Tiếp tục đồng hành, tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục và hạ tầng, tạo nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư theo hướng dài hạn.

Một trong những điểm nổi bật của hội chợ lần này chính là sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố của Việt Nam tiếp tục khẳng định thế mạnh vượt trội trong lĩnh vực nông nghiệp và các sản phẩm chế biến từ nông nghiệp.

Những sản phẩm như trái cây, thực phẩm chế biến, thảo dược và các mặt hàng đặc sản vùng miền đã được trưng bày với chất lượng ngày càng cao, thể hiện sự đầu tư bài bản và nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng tầm giá trị sản phẩm.

Trong khi đó, các doanh nghiệp đến từ tỉnh Vân Nam và các khu vực lân cận của Trung Quốc cũng cho thấy sự phát triển rõ rệt. Nếu như trước đây, các gian hàng của phía bạn chủ yếu tập trung vào lĩnh vực may mặc, sản xuất đồ gia dụng hoặc một số loại máy móc phục vụ nông nghiệp thì tại kỳ hội chợ này, một loạt các sản phẩm công nghệ cao đã xuất hiện.

Các doanh nghiệp Trung Quốc mang đến các thiết bị thông minh, robot, sản xuất phụ tùng ô tô, dịch vụ logistics hiện đại, pin năng lượng tái tạo, pin xe điện, cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung (Lào Cai) lần thứ 25 đã mang đến cả cơ hội lớn lẫn thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp Lào Cai.

Các thiết bị thông minh, robot, dịch vụ logistic hiện đại, pin năng lượng tái tạo và thiết bị điện tử từ phía Trung Quốc đã mở ra cơ hội để doanh nghiệp tham gia hội chợ học hỏi và ứng dụng những tiến bộ công nghệ vào sản xuất và kinh doanh.

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung là sự kiện được tổ chức luân phiên thường niên giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nằm trong Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

Sau 24 kỳ tổ chức, hội chợ đã trở thành thương hiệu uy tín, đóng vai trò cầu nối quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu hàng hóa, quảng bá sản phẩm và mở rộng cơ hội đầu tư giữa hai quốc gia./.

