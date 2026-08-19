Lời giải từ tiết kiệm và giảm phát thải của doanh nghiệp

Trong bối cảnh những căng thẳng địa chính trị làm ảnh hưởng cung ứng toàn cầu, bài toán năng lượng đang trở thành thử thách đối với mọi nền kinh tế.

Tròn một năm triển khai, Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã chứng minh vai trò "lá chắn" vững chắc, định hình chiến lược giữ vững tổng cung năng lượng cho Việt Nam.

Thế nhưng, để hiện thực hóa mục tiêu đề ra của Nghị quyết và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, lời giải không chỉ nằm ở tầm vĩ mô, mà còn xuất phát từ chính việc tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải của doanh nghiệp.

Nghị quyết 70-NQ/TW nêu rõ: "Khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm phát thải...; khuyến khích đầu tư và sử dụng công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường."

Bà Phạm Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại TKV Hà Nội - đơn vị chuyên sản xuất các vật liệu silicon cung cấp cho các nhà máy, doanh nghiệp FDI nhận định, định hướng của Nghị quyết 70 không chỉ là khẩu hiệu vĩ mô, mà đòi hỏi sự chung tay từ chính các doanh nghiệp. Việc chia sẻ các cơ hội giao thương, các giải pháp công nghệ để tối ưu hóa sản xuất chính là cách tạo ra giá trị thiết thực nhất.

Doanh nghiệp thấu hiểu bài toán kinh tế lõi, đó là mỗi kWh điện mà doanh nghiệp chắt chiu tiết kiệm được, thực chất chính là một kWh điện được sản xuất ra với mức chi phí bằng không, trực tiếp chuyển hóa thành biên độ lợi nhuận để doanh nghiệp trụ vững qua khó khăn.

Dệt may là một trong những ngành công nghiệp chủ lực, đóng góp khoảng 12% GDP công nghiệp và chiếm 5% tổng GDP cả nước.

Đi kèm với quy mô đó là mức tiêu thụ năng lượng lớn, khi chi phí năng lượng chiếm khoảng 8-10% tổng chi phí sản xuất trong toàn ngành, thậm chí lên tới 20-25% tại các công đoạn như nhuộm, giặt là.

Mức tiêu thụ điện trung bình của một nhà máy dệt nhuộm dao động từ 0,2-0,4 kWh điện/kg vải, cùng với 80-100 kg hơi cho mỗi tấn vải.

Trước sức ép đó, ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết, để giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, các doanh nghiệp đều phải chú trọng đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng. Đơn vị này đã quyết liệt thay thế thiết bị lạc hậu, thiết kế nhà xưởng tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên.

Cụ thể, May 10 đã lắp đặt 2 nồi hơi đốt viên nén gỗ biomass công suất 4 tấn hơi/giờ, thay thế 4 nồi hơi than cũ.

Dự án này không chỉ giúp giảm chi phí khoảng 3,1 tỷ đồng mà còn cắt giảm khoảng 4.500 tấn CO2 mỗi năm. Nhờ duy trì tiêu chuẩn ISO 50001:2018 và mở rộng điện mặt trời áp mái (2,46 MWp), doanh nghiệp giảm thêm khoảng 1.000 tấn CO2/năm và đạt chứng nhận IREC về sử dụng năng lượng tái tạo, tạo lợi thế lớn trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Dệt 8-3, với năng lực sản xuất 14.000-15.000 tấn sợi/năm và hơn 4 vạn cọc sợi hoạt động 24/24 giờ, việc tiết kiệm năng lượng được xem là giải pháp cốt lõi để kiểm soát giá thành.

Ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty, cho biết đơn vị đã rà soát hệ thống khí nén, vốn chiếm khoảng 80% thiết bị vận hành.

Nhờ thay thế đường ống rò rỉ và bảo dưỡng định kỳ, chỉ trong 3 tháng gần đây, Công ty đã tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng tiền điện mỗi tháng cho hệ thống này. Hơn nữa, với việc đầu tư hệ thống phun nước làm mát thông minh với chi phí từ 200 - 300 triệu đồng, chi phí điện làm mát đã giảm từ 50 triệu đồng xuống 40 triệu đồng/ngày.

Điện mặt trời mái nhà cũng giúp Dệt 8-3 giảm 10-15% chi phí điện mỗi tháng, tiết kiệm khoảng 300 triệu đồng vào những tháng cao điểm, dù việc đầu tư gặp khó do giá pin tăng từ 15-35% so với trước.Tiết kiệm năng lượng còn đến từ tư duy quản trị linh hoạt.

Ông Chu Hữu Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCP chia sẻ rằng nhiều cải tiến không đòi hỏi đầu tư lớn mà xuất phát từ kinh nghiệm của người lao động, như thay đổi trình tự thao tác, bố trí lại chuyền may để giảm thời gian chờ.

Doanh nghiệp đã thay thế toàn bộ hệ thống chiếu sáng cũ bằng đèn led, tuyên truyền người lao động tắt máy khi rời vị trí, đồng thời rà soát kế hoạch sản xuất để hạn chế tối đa việc sử dụng điện trong giờ cao điểm nhằm tránh giá điện cao.

Một số đơn vị trong ngành thậm chí điều chỉnh thời gian làm việc vào mùa nắng nóng để tận dụng khung giờ thấp điểm và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Có thể thấy, giữa vòng xoáy bất định của địa chính trị và khủng hoảng năng lượng toàn cầu, sự vững vàng của nền kinh tế Việt Nam không chỉ dựa vào tấm "lá chắn" vĩ mô từ Nghị quyết 70-NQ/TW, mà còn được quyết định bởi nỗ lực của từng doanh nghiệp. Chuyển đổi xanh, quản trị sản xuất chặt chẽ và chắt chiu từng đơn vị năng lượng chính là góp phần bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong những năm tới.

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Nghị quyết 70: Động lực để Khánh Hòa trở thành trung tâm năng lượng quốc gia Khánh Hòa luôn ưu tiên hàng đầu cho đầu tư phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo, thúc đẩy kinh tế bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng quốc gia.

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