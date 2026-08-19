Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển cả năm

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của nước này, qua đó đảm bảo khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Ông Lý Cường đã đưa ra phát biểu này tại phiên họp toàn thể của Quốc vụ viện do ông chủ trì hôm 17/8. Ông cho biết kể từ đầu năm 2026, nền kinh tế Trung Quốc nhìn chung vẫn ổn định và đạt tiến bộ vững chắc, thể hiện khả năng phục hồi và sức sống mạnh mẽ, với các động lực tăng trưởng mới đang hình thành và cơ cấu kinh tế tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo này, nhu cầu nội địa chưa đủ mạnh vẫn là vấn đề nổi cộm, một số ngành công nghiệp và doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn gia tăng, cùng với những bất ổn ngày càng lớn từ môi trường bên ngoài.

Để đạt được các mục tiêu phát triển, Thủ tướng Lý Cường cho rằng Trung Quốc cần tận dụng triệt để các chính sách hiện có, đồng thời kịp thời triển khai các chính sách mới thiết thực và hiệu quả.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tháo gỡ các điểm nghẽn và rào cản nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo, chất lượng và hiệu quả.

Theo ông, năm nay đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 do đó cần nỗ lực thúc đẩy các dự án trọng điểm và phát huy vai trò định hướng của quy hoạch này để thúc đẩy tiến bộ trên mọi lĩnh vực.

Việc duy trì sự vận hành ổn định của nền kinh tế và khai thác tối đa tiềm năng của nhu cầu nội địa là điều cốt yếu.

Để đạt được mục tiêu này, ông kêu gọi đẩy nhanh việc xây dựng mạng lưới cấp thoát nước, lưới điện kiểu mới, cơ sở hạ tầng điện toán, mạng lưới viễn thông thế hệ mới, hệ thống đường ống ngầm đô thị và hệ thống logistics.

Ông Lý Cường cũng kêu gọi nỗ lực phối hợp để tăng cường đầu tư vào nguồn nhân lực và kích thích tiêu dùng. Ông cho rằng cần mở rộng mạnh mẽ đầu tư tư nhân, đồng thời tăng cường hỗ trợ đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi, cơ sở hạ tầng mới và nâng cấp tiêu dùng.

Đối với nhu cầu từ thị trường nước ngoài, ông kêu gọi thực hiện các biện pháp tích cực để duy trì sự ổn định và đảm bảo phát triển thương mại cân bằng. Ngoài ra, ông nhấn mạnh việc tăng cường hỗ trợ các ngành công nghiệp trụ cột mới nổi và các ngành công nghiệp của tương lai, tiếp tục chuyển đổi và nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống.

Về vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng cần chú trọng duy trì việc làm ổn định, gia tăng thu nhập và cải thiện các dịch vụ công./.

Động lực tăng trưởng mới tiếp tục dẫn dắt kinh tế Trung Quốc Theo đánh giá của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, các ngành công nghệ cao và sản xuất sản phẩm số đã đóng góp gần một nửa mức tăng trưởng công nghiệp trong 6 tháng đầu năm.

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