Điện Biên: Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng Điện Biên) phối hợp với Phòng PC04 (Công an tỉnh Điện Biên), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng) và Đồn Biên phòng Mường Nhà (Bộ đội Biên phòng Điện Biên), Công an 2 xã Xa Dung và Pu Nhi bắt giữ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 15 bánh heroin.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 15 phút, ngày 18/8, tổ công tác phối hợp của các đơn vị đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Mường Tỉnh B (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) thì phát hiện 2 đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy hướng từ bản Mường Tỉnh B về trung tâm xã Xa Dung có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong balô màu đen do đối tượng ngồi sau ôm trên tay có 15 bánh hình hộp chữ nhật, bọc bằng nylon chống ẩm, bên trong có chứa chất bột dạng nén màu trắng nghi là heroin, có trọng lượng khoảng 5,25kg.

Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên); 15 bánh hình hộp chữ nhật là heroin.

Sênh và Di nhận vận chuyển thuê số heroin trên cho một người đàn ông không rõ danh tính mang quốc tịch Lào, sang tỉnh Lào Cai để tiêu thụ.

Chuyên án đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.