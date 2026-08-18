Phát hiện và quy tập 13 hài cốt liệt sỹ tại 2 địa điểm của Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18/8, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hai ngày triển khai tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý gần 1.000m³ đất, mở rộng khu vực tìm kiếm, đào sâu khoảng 10m và phát hiện, quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu mộ liệt sỹ tập thể tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây).

Theo thông tin do chính quyền địa phương và người dân cung cấp, khu vực này có 5 liệt sỹ được chôn cất vào các năm 1968 và 1970, trong đó có 2 liệt sỹ đã có thông tin, 3 liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tiến hành các bước xác minh cần thiết để làm rõ thông tin, danh tính liệt sỹ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu mộ tập thể ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng trong ngày 18/8, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại vị trí thứ 2 (Khu B).

Kết quả trong ngày 18/8, lực lượng đã phát hiện, quy tập 10 bộ hài cốt liệt sỹ và 5 bộ di vật tại khu vực này.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/8, tại công viên Lê Thị Riêng, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, quy tập 368 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó 206 bộ có di vật; gồm 335 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, cũng trong ngày 18/8, Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu mộ tập thể Lạc An 3 Từ những nguồn thông tin ban đầu, lực lượng chức năng xác định khu mộ tập thể tại ấp Lạc An 3 có 5 hài cốt liệt sỹ, trong đó 2 liệt sỹ đã có thông tin, 3 liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

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