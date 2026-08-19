Ghi nhận trường hợp người đàn ông mắc giun rồng thứ 44 tại Việt Nam

Ngày 19/8, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thông tin ghi nhận bệnh nhân thứ 44 mắc giun rồng tại Việt Nam.

Bệnh nhân N.V.T. (sinh năm 1977, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) đến khám ký sinh trùng với 2 vết tổn thương sâu trên cánh tay trái. Bệnh nhân đến khám trong tình trạng tỉnh táo, không sốt, không ngứa, không đau. Trên cơ thể có 2 vết tổn thương ở cánh tay trái.

Qua chia sẻ, anh T. cho biết làm nghề nông nghiệp bóc vỏ quế được hơn 20 năm tại Lào Cai. Anh thường xuyên đi vào rừng làm việc, hay tắm suối và uống nước suối.

Cách đây khoảng 20 ngày, anh thấy xuất hiện 2 vết như 2 mụn ở cánh tay trái và ngứa râm ran. Anh lấy cồn và nước muối rửa nhưng không hết ngứa. Anh cho rằng có thể anh bị sâu quế chui vào cánh tay. Tuy nhiên, một tuần trở lại đây, chỗ ngứa có kèm theo sưng, tấy đỏ nên anh nhờ người nhà nặn mụn giúp.

Tối 17/8, người nhà nặn mụn cho anh T. Ở đầu mụn thứ nhất, kéo ra được 1 đoạn trắng, dài khoảng 10-15cm. Người nhà cũng thấy đoạn trắng giống như con sán nên ở mụn thứ 2 kéo nhẹ nhàng và khéo léo hơn thì lấy ra được 1 đoạn trắng, dài khoảng 20cm. Sau đó, anh cho các đoạn trắng này vào túi ni-lông đốt và bỏ đi.

Hiện tại bệnh nhân không ngứa, tại vùng cẳng tay trái có kèm nốt sưng với 2 tổn thương khi lấy giun rồng ra khỏi cơ thể. Anh T. vẫn lao động bình thường, sức khỏe không có gì thay đổi.

Ngày 19/8, anh tới Bệnh viện Đặng Văn Ngữ để kiểm tra. Các bác sỹ đã tiến hành thăm khám, kiểm tra cho bệnh nhân T. Qua hình ảnh siêu âm cho thấy: Vị trí 1/3 cẳng tay trái có hình ảnh dày nhẹ lớp dưới da (bên trái dày 6mm đến 8mm, bên cẳng tay phải cùng vị trí dày 1,3mm), tăng âm dạng thâm nhiễm lan toả 1/3 giữa cẳng tay trái.

Tiến sỹ Trần Huy Thọ - Giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ cho hay hiện tại chưa có phương pháp xét nghiệm để xác định bệnh nhân có bị mắc giun rồng hay không trước khi các triệu chứng xuất hiện. Người bệnh chỉ phát hiện được bệnh khi thấy giun chui ra khỏi cơ thể. Hiện nay cũng chưa có thuốc đặc trị bệnh giun rồng. Phương pháp duy nhất trên thế giới đang áp dụng là dùng biện pháp lấy giun rồng ra khỏi cơ thể người. Tập tính của giun rồng trong cơ thể là xu hướng chui ra ngoài cơ thể thông qua vùng da, cũng có nhiều trường hợp giun tự chết ở phần dưới da.

Tiến sỹ Trần Huy Thọ khuyến cáo, người dân khi thấy có dấu hiệu mắc giun rồng, không tự ý sử dụng thuốc, chích hay phẫu thuật để lấy giun ra khỏi cơ thể, tốt nhất là nên đến các cơ sở y tế để thực hiện. Khi lấy giun, tuyệt đối không làm đứt giun, bởi khi giun đứt sẽ làm tăng tình trạng viêm nhiễm. Việc lấy giun ra khỏi cơ thể người bệnh cần tuân thủ các biện pháp vệ sinh tránh phát tán mầm bệnh ra cộng đồng.

Để chủ động phòng chống bệnh, bác sỹ Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn đồ sống, thực phẩm chưa nấu chín, chỉ uống nước đã đun sôi. Cùng với đó, người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn và sau khi lao động. Chủ động giám sát, phát hiện sớm ca nghi ngờ tại cộng đồng.

Khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm, cần báo ngay cho cơ sở y tế để xử lý kịp thời. Khi có biểu hiện bất thường như nổi nốt sẩn, ngứa dai dẳng... cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám. Phòng bệnh là biện pháp duy nhất hiệu quả hiện nay.

Theo báo cáo của Khoa Ký sinh trùng, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, tính từ năm 2020 trở lại đây Việt Nam đã ghi nhận 43 trường hợp mắc bệnh giun rồng. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai: 26 ca, Phú Thọ: 14 ca, Thanh Hóa: 3 ca. Đa phần người bệnh là nam giới, có thói quen tiêu thụ thực phẩm sống hoặc chưa được nấu chín.

Bọ chét nước là vật chủ trung gian chính gây bệnh giun rồng, ngoài ra khi ăn các động vật chưa nấu chín khác như rắn, chuột rừng, cá, ếch... mang ấu trùng cũng có thể nhiễm bệnh

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù tỷ lệ tử vong do giun rồng rất thấp nhưng cơn đau ở các tổn thương do giun rồng gây ra có thể làm suy nhược cơ thể và nhiều người phải chịu những khuyết tật suốt đời.

Vì vậy, khi phát hiện mắc giun rồng, người bệnh cần giữ cho vùng rộp loét được khô thoáng, hạn chế tiếp xúc với nước khiến ấu trùng giun rồng có điều kiện phát tán, bắt đầu vòng đời lây nhiễm mới trên vật chủ khác./.

Rối loạn tiêu hóa kéo dài, bệnh nhân bất ngờ phát hiện nhiễm giun tóc nặng Bệnh nhân V.T.N (57 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ quanh rốn, đi ngoài nhiều lần trong ngày kéo dài suốt vài tháng gần đây, phát hiện số lượng lớn giun ký sinh trong đại tràng.