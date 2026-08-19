Quảng Ninh bố trí gần 9.800 tỷ đồng cho các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 19/8, tại cuộc họp rà soát kết quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, ông Bùi Văn Khắng khẳng định: Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền là mục tiêu xuyên suốt, có ý nghĩa nhân văn và thiết thực đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Do đó, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, không dàn trải, không để xảy ra lãng phí nguồn lực.

Nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 theo cơ chế mới và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động hoàn thiện cơ chế, kiện toàn tổ chức và ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách.

Tỉnh đã bố trí 9.785 tỷ đồng ngân sách cho cả giai đoạn 2026-2030; trong đó, vốn đầu tư công chiếm khoảng 9.000 tỷ đồng và chi thường xuyên là 785 tỷ đồng. Riêng trong năm 2026, tỉnh đã bố trí 2.400 tỷ đồng vốn đầu tư công cho 32 địa phương trên địa bàn. Trong số 8 nhiệm vụ trọng tâm được Trung ương giao, Quảng Ninh đã hoàn thành 5 nhiệm vụ, 3 nhiệm vụ còn lại đang tích cực triển khai theo đúng tiến độ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Sơn thông tin: Đến nay, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì kết quả tích cực là không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, 24 xã, đặc khu trên địa bàn đã hoàn thành rà soát hiện trạng theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030; trong đó, một số địa phương đạt kết quả cao như Đầm Hà và Cái Chiên đạt 9/10 tiêu chí; Cô Tô đạt 8/10 tiêu chí; các địa phương Hoành Mô, Thống Nhất, Quảng Hà và Quảng La đạt 7/10 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng thừa nhận một số tồn tại, hạn chế như tiến độ phân bổ vốn chi tiết còn chậm. Tính đến ngày 15/8, các địa phương mới phân bổ chi tiết được 881 tỷ đồng (đạt 36,7% kế hoạch), còn 1.519 tỷ đồng chưa phân bổ.

Công tác chuẩn bị đầu tư tại một số nơi còn chưa đồng đều, một số địa phương còn lúng túng trong xác định danh mục dự án và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khắng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và lộ trình thực hiện từ nay đến cuối năm 2026. Đối với nguồn vốn đầu tư, các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ phân bổ gắn liền với giải ngân, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư và kiểm soát chặt chẽ hiệu quả dự án, quyết liệt không để phát sinh việc chuyển nguồn vốn sang năm 2027.

Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, bảo đảm các chương trình mục tiêu quốc gia tạo được chuyển biến rõ nét về hạ tầng và nâng cao đời sống, sinh kế cho nhân dân vùng nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số./.

UBTV Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp Chương trình mục tiêu quốc gia Tiếp tục Phiên họp thứ 5, sáng 14/8/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 02 dự thảo.