Hà Nội: Nhà xưởng bị cháy lớn, tập trung tối đa cho chữa cháy

Khoảng 10 giờ ngày 19/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà xưởng nằm giáp Quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn (phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội).

Lực lượng chức năng đang khẩn trương chữa cháy, tìm kiếm những người nghi còn mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại khu vực phòng sơn và gác xép dẫn lên phòng phun sơn của nhà xưởng. Công trình cao một tầng, lợp mái tôn, có diện tích hàng nghìn mét vuông.

Khi phát hiện cháy, khoảng 30 công nhân đang làm việc tại xưởng hô hoán, tìm cách thoát ra ngoài. Do đám cháy lan nhanh, kèm theo nhiều tiếng nổ và một phần mái xưởng bị sập nên việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn. Một số công nhân đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công.

Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc khu vực 28 và khu vực 4 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng phương tiện hỗ trợ, cán bộ, chiến sỹ phòng cháy và chữa cháy, dân quân tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chữa cháy sử dụng vòi phun từ trên cao, tập trung vào khu vực mái xưởng bị sập; đồng thời triển khai các biện pháp tìm kiếm người nghi mắc kẹt và ngăn cháy lan sang các cơ sở lân cận.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Chương Mỹ, đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, chưa xác định chính xác số người thương vong. Công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đang được triển khai. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy chưa được xác định./.

Hà Nội: Lại xảy ra cháy nhà xưởng tại phường Thanh Liệt Chiều 9/8, một điểm thu mua phế liệu trên phố Vũ Đức Úy, phường Thanh Liệt, Hà Nội, bất ngờ bốc cháy, khói đen bao trùm khu vực; lực lượng chức năng nhanh chóng dập tắt, không có thiệt hại về người.