Cần Thơ: Xã An toàn khu Cờ Đỏ phát huy tiềm năng, lợi thế để bứt phá

Sáng 19/8, tại xã Cờ Đỏ đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ công nhận Cờ Đỏ là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, họp mặt kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nêu rõ, xã Cờ Đỏ được công nhận là xã An toàn khu không chỉ là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với truyền thống cách mạng của địa phương mà còn là sự tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Cờ Đỏ trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Nơi đây là một “địa chỉ đỏ” quan trọng trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng của thành phố Cần Thơ. Để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và danh hiệu xã An toàn khu, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cờ Đỏ tập trung đẩy mạnh việc bảo tồn, giáo dục truyền thống cách mạng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Địa phương tiếp tục quản lý, gìn giữ nguyên trạng các giá trị gốc của các di tích, địa điểm lịch sử, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa tư liệu, di tích lịch sử cách mạng để phục vụ nghiên cứu, lưu trữ, đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Xã gắn kết phát triển giá trị lịch sử với kinh tế-xã hội, khai thác hiệu quả danh hiệu ATK, tập trung rà soát, cập nhật quy hoạch phát triển của xã gắn với quy hoạch chung của thành phố, khai thác hợp lý, hiệu quả không gian lịch sử-văn hóa kết hợp với du lịch sinh thái sông nước đặc trưng, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Các sở, ban, ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ xã Cờ Đỏ, ưu tiên lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển hạ tầng, bảo tồn di sản để giúp Cờ Đỏ bứt phá nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xã Cờ Đỏ là nơi tập kết, che giấu lực lượng và xây dựng cơ sở cách mạng. Đây cũng là nơi thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - chi bộ cộng sản đầu tiên của Cần Thơ, mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đối với phong trào cách mạng địa phương. Quân và dân Cờ Đỏ đã kiên cường bám trụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, tiêu biểu là Tiểu đoàn Tây Đô, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp thống nhất đất nước.

Sau khi hợp nhất thị trấn Cờ Đỏ, xã Thới Đông và xã Thới Xuân thành xã Cờ Đỏ mới, địa phương đã nhanh chóng ổn định bộ máy, phát huy sức mạnh đoàn kết và đạt được nhiều kết quả tích cực về kinh tế-xã hội. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn khởi sắc, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Toàn xã có 109 gia đình chính sách, trong đó có 9 gia đình thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng, 11 thương binh và 82 gia đình thân nhân liệt sỹ.

Ông Lê Chí Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cờ Đỏ nêu rõ, nhằm phát huy danh hiệu xã An toàn khu, thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền xã Cờ Đỏ xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, gắn liền với các di tích lịch sử như Nhà bia ghi công liệt sỹ và Di tích quốc gia nơi thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ.

Xã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công; chú trọng phát triển kinh tế-xã hội, khai thác tiềm năng địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phấn đấu xây dựng Cờ Đỏ ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.

Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Cờ Đỏ đã trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công và 20 thẻ bảo hiểm y tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Cờ Đỏ. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Cần Thơ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác người có công với gần 112.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong đó, có trên 42.500 liệt sỹ; 5.138 Mẹ Việt Nam anh hùng; 128 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; trên 71.818 thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt, tù đày.

Trước đó, ngày 10/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã ký ban hành Quyết định 3995/QĐ-UBND công nhận xã An toàn khu trong thời kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ở thành phố gồm các xã Trường Long, Trường Long Tây, Phú Hữu và Cờ Đỏ./.

Biến niềm tự hào về danh hiệu An toàn khu thành động lực phát triển Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đề nghị các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ xã Nhơn Ái trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử...