Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Điểm nhấn quan trọng nhất của Nghị định mới là việc điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi từ mức cũ lên mức mới là 3.012.000 đồng/tháng. Đây là bước đi thiết thực nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công trên cả nước.

Đối với các đối tượng người có công tiêu biểu, mức hưởng hằng tháng đã được nâng lên rõ rệt nhằm bảo đảm mức sống ổn định. Cụ thể, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp hằng tháng là 9.036.000 đồng cùng khoản phụ cấp ưu đãi hằng tháng 2.524.000 đồng. Các cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến nhận mức trợ cấp hằng tháng là 2.524.000 đồng.

Bên cạnh đó, mức trợ cấp tuất hằng tháng dành cho thân nhân liệt sỹ được quy định tương ứng theo số lượng liệt sỹ trong gia đình, đạt mức 3.012.000 đồng đối với thân nhân của 01 liệt sỹ, 6.024.000 đồng đối với thân nhân của 02 liệt sỹ và 9.036.000 đồng đối với thân nhân của từ 03 liệt sỹ trở lên.

Đối với bệnh binh, mức trợ cấp hằng tháng được phân cấp chi tiết theo tỷ lệ tổn thương cơ thể, dao động từ 3.144.000 đồng (tỷ lệ tổn thương từ 41-50%) đến mức cao nhất là 7.672.000 đồng (tỷ lệ tổn thương từ 91-100%).

Các chế độ chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo và hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác cũng ghi nhận mức tăng tương xứng dựa trên mức chuẩn mới.

Trong đó, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà được quy định bằng 0,9 lần mức chuẩn, tương đương 2.710.800 đồng/người/lần, còn mức chi điều dưỡng tập trung bằng 1,8 lần mức chuẩn, tương đương 5.421.600 đồng/người/lần.

Về chính sách ưu đãi giáo dục, mức trợ cấp học tập hằng năm tại các cơ sở mầm non được áp dụng bằng 0,4 lần mức chuẩn, tương ứng 1.204.800 đồng/năm và tăng lên 0,8 lần mức chuẩn, tương đương 2.409.600 đồng/năm đối với học sinh, sinh viên từ bậc phổ thông đến đại học.

Ngoài ra, công tác chăm sóc mộ liệt sỹ được tăng cường với mức hỗ trợ một lần cho việc xây mới hoặc vỏ mộ liệt sỹ (bao gồm cả bia ghi tên) tối đa lên đến 10.000.000 đồng/mộ.

Nghị định mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2026. Nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho người thụ hưởng, Chính phủ đã quy định lộ trình áp dụng thực tế linh hoạt theo từng nhóm chế độ. Các khoản trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng, chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp ưu đãi giáo dục và chi phí hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được áp dụng hồi tố sớm hơn, tính từ ngày 01/07/2026.

Ngược lại, các chế độ liên quan đến điều dưỡng phục hồi sức khỏe, hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, xây cất mộ liệt sỹ, thăm viếng/di chuyển hài cốt và các chế độ quà tặng ngày lễ tết khác sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2027./.

Thành phố Hồ Chí Minh bao phủ toàn diện chính sách đối với người có công Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện toàn diện, bao phủ, thường xuyên chính sách đối với người có công với đất nước; gắn thực hiện chính sách người có công với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn."