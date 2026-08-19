Khai trừ khỏi Đảng Giám đốc Ban Quản lý dự án tại thành phố Huế

Ngày 19/8, Thành ủy Huế thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hà Xuân Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy ông Hà Xuân Hậu trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 14/8, ông Hà Xuân Hậu đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế khởi tố bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” quy định tại khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà cũ, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là thành phố Huế) phê duyệt năm 2017, tổng mức đầu tư 85,79 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018-2020.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế (Ban quản lý dự án) làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai, Ban Quản lý dự án đã để xảy ra nhiều sai phạm, từ đề xuất dự án thiếu tính khả thi, bố trí địa điểm chưa phù hợp đến lựa chọn nhà thầu năng lực yếu, khiến dự án kéo dài hơn 7 năm chưa hoàn thành, một số gói thầu bị đội vốn, gây lãng phí ngân sách.

Ban Quản lý dự án cũng thiếu trách nhiệm trong quản lý tiến độ, hợp đồng, không kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm. Sai phạm tại dự án này gây thiệt hại ngân sách hơn 2,14 tỷ đồng./.

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế Cơ quan điều tra khởi tố ông Hà Xuân Hậu liên quan sai phạm trong Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm tại Huế, kéo dài hơn 7 năm chưa hoàn thành.