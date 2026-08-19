Cảng hàng không Liên Khương hoạt động trở lại, ngày đầu tiên đón 28 chuyến bay

Sáng 19/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức “Lễ khánh thành Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương,” đồng thời chào đón chuyến bay Đà Lạt-Cần Thơ chính thức được khôi phục trở lại sau gần 6 năm dừng khai thác.

Sau gần 6 tháng tạm dừng để sửa chữa, Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương chính thức khai thác trở lại từ 0 giờ ngày 19/8, đánh dấu bước khôi phục quan trọng của hạ tầng giao thông hàng không, tạo thêm động lực cho du lịch, giao thương và phát triển kinh tế-xã hội của Lâm Đồng.

Ngay trong ngày mở cửa trở lại, sân bay dự kiến phục vụ 28 lượt chuyến. Chuyến bay khai trương VN1380 của Vietnam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt hạ cánh lúc 7 giờ 5 phút, mở đầu cho việc khôi phục hoạt động hàng không tại Lâm Đồng.

Tại Lễ khánh thành, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ lâu đã được xác định là “mạch máu” giao thông then chốt của tỉnh Lâm Đồng, giữ vai trò cửa ngõ hàng không kết nối cao nguyên Lâm Viên với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch và dịch vụ, sản lượng hành khách thông qua cảng có thời điểm đạt gần 3 triệu lượt/năm, vượt công suất thiết kế hiện hữu. Điều đó khẳng định sức hút và vị thế ngày càng cao của Lâm Đồng, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư nâng cấp hạ tầng khu bay nhằm bảo đảm an toàn khai thác tuyệt đối, ổn định và bền vững.

Theo ông Hồ Văn Mười, trong 7 tháng đầu năm 2026, mặc dù Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương phải tạm dừng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp, nhưng du lịch Lâm Đồng vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, toàn tỉnh đã đón khoảng 14,2 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch đạt trên 40 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Những kết quả đó cho thấy sức hấp dẫn của Lâm Đồng và đặc biệt cho thấy nhu cầu kết nối, nhu cầu đến với Lâm Đồng của du khách là rất lớn.

Đường dẫn tàu bay từ khu vực đường cất hạ cánh vào sân đỗ trước nhà ga hành khách của Sân bay Liên Khương sau thi công, nâng cấp. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Trong khi đó, trước thời điểm tạm dừng hoạt động, Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương phục vụ bình quân khoảng 36 chuyến bay mỗi ngày, với khoảng 6.000 lượt hành khách đi và đến. Theo kế hoạch khai thác trở lại, sản lượng dự kiến đạt khoảng 6.800 lượt hành khách mỗi ngày, riêng 4 tháng cuối năm có thể phục vụ trên 800.000 lượt hành khách.

Trong thời gian sân bay đóng cửa, ước tính khoảng 1 triệu lượt khách bị ảnh hưởng, phải chuyển sang đường bộ hoặc trung chuyển qua các sân bay lân cận.

Như vậy, việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và du khách, mà còn khơi thông một dòng chảy quan trọng đối với kinh tế Lâm Đồng; tạo điều kiện để mở rộng thị trường khách, thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.032,8 tỷ đồng, tập trung sửa chữa đường cất hạ cánh 09/27 dài 3.250m, rộng 45m cùng hệ thống đường lăn, khu vực an toàn, thoát nước, đèn hiệu, đèn tiếp cận và các hạng mục bảo đảm hoạt động bay.

Điểm đáng chú ý là sau nâng cấp, sức chịu tải đường cất hạ cánh được nâng lên mức 830/R/C/W/T, chấm dứt tình trạng hạn chế tải trọng, cho phép sân bay tiếp nhận các dòng tàu bay Code C và Code D như B737, B757, A320, A321, A300 và ATR72 với tải trọng tối đa. Đây là điều kiện quan trọng để Liên Khương nâng cao năng lực khai thác và mở rộng mạng đường bay trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương sẽ khai thác khoảng 36-40 chuyến/ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Trong 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách qua cảng dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.

Đáng chú ý, mạng bay nội địa kết nối Đà Lạt với các trung tâm lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ đã được khôi phục. Trên mạng bay quốc tế, đường bay Đà Lạt-Kuala Lumpur dự kiến khai thác 4 chuyến/tuần; đường bay Đà Lạt-Singapore dự kiến mở lại từ tháng 12/2026 với tần suất 3 chuyến/tuần.

Việc nối lại các đường bay có ý nghĩa đặc biệt đối với một địa phương có du lịch là ngành kinh tế quan trọng như Lâm Đồng. Khả năng tiếp cận bằng đường hàng không được khôi phục sẽ tạo thuận lợi cho du khách từ các thị trường lớn đến Đà Lạt, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển của người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy giao thương và thu hút đầu tư.

Sự kiện càng có ý nghĩa khi Lâm Đồng chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn vào cuối năm, trong đó có Festival Hoa Đà Lạt-Lâm Đồng lần thứ XI, Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ 3 và Festival Âm nhạc quốc tế Langbiang 2026. Việc sân bay hoạt động trở lại giúp địa phương có thêm điều kiện đón lượng lớn du khách, đại biểu và nhà đầu tư đến tham dự các sự kiện này.

Về lâu dài, hạ tầng được nâng cấp được xem là nền tảng để Lâm Đồng mở rộng mạng bay, tăng năng lực kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương đạt cấp 4E vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Sân bay quốc tế Liên Khương sẽ chính thức khai thác trở lại từ ngày 19/8 Sau khi hoàn thành công tác sửa chữa đường cất, hạ cánh và đường lăn, Sân bay quốc tế Liên Khương vừa được Cục Hàng không Việt Nam cho phép khai thác trở lại từ ngày 19/8.

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