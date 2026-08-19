Hà Nội phân luồng giao thông trong dịp nghỉ Quốc khánh 2/9

Ngày 19/8, nhằm mục đích phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 29/8/2026 đến ngày 2/9/2026), hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của thành phố, đặc biệt trên các trục đường Quốc lộ 1, 5, 6, 32, Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, trục đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện hướng dẫn phân luồng giao thông.

Cụ thể hướng dẫn phân luồng như sau: hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa...) có thể đi theo các hướng như: Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân-Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Trung tâm Hà Nội đi đường Quốc lộ 1 cũ: Giải Phóng-Ngọc Hồi-Quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; nút giao Đại Xuyên.

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi-Trần Phú-Quang Trung)-ngã ba Ba La đi đường 21B-Quốc lộ 38 để ra Quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi-Trần Phú-Quang Trung)-rẽ trái đi đường Phùng Hưng-đến đường trục phía Nam-rẽ trái đường tỉnh 427B-ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. Quốc lộ 6 đi thị trấn Xuân Mai-đi đường Hồ Chí Minh-đường 21B.

Hướng các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về Thành phố Hà Nội có thể đi theo các hướng sau: Nhằm giảm tải lưu lượng trên đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, các phương tiện có thể đi theo các hướng để vào Thành phố Hà Nội như: Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ đi đường Tỉnh lộ 494-Quốc lộ 21B-Quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ đi theo 2 hướng sau: Rẽ trái đi Quốc lộ 38-Quốc lộ 21B-Quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông). Rẽ phải đi Quốc lộ 38-qua cầu Yên Lệnh-Quốc lộ 39A-đường tỉnh 379-nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm, rẽ trái đi Quốc 1-đường tỉnh 429-Quốc lộ 21B-Quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông). Tại nút giao Thường Tín đi đường tỉnh 427-đến đường trục phía Nam-đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau: Đường Vành đai 3-cầu Thanh Trì-cao tốc Hà Nội-Bắc Giang. Cầu Nhật Tân-Võ Nguyên Giáp-Quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội-Bắc Giang. Cầu Chương Dương-Nguyễn Văn Cừ-Hà Huy Tập-Ngô Gia Tự-cầu Đuống-đi cao tốc Hà Nội-Bắc Giang. Cầu Nhật Tân-Võ Nguyên Giáp-Quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau: Cầu Thăng Long-Võ Văn Kiệt-Quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Cầu Thăng Long-tỉnh lộ 23-đường Mê Linh đi Quốc lộ 2. Cầu Thăng Long-cầu vượt Nam Hồng-đường 23-Quốc lộ 2-đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Đường Quốc lộ 3-đường tỉnh 296-vào cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Đường Quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau: Đại lộ Thăng Long-đường Tản Lĩnh-Yên Bài-cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình. Đường Quốc lộ 6-xã Xuân Mai-Phú Thọ. Đường Quốc lộ 32 đi Phú Thọ. Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau: Đường Cổ Linh-nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh-cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng. Đường Quốc lộ 5 cũ (Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương. Cầu Thanh Trì-đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang-đi Quốc lộ 18.

Đặc biệt, Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý các phương tiện lưu thông tuân thủ theo các quy định về ban hành quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Về thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông qua nút giao Mai Dịch-Hồ Tùng Mậu; Đại lộ Thăng Long-Phạm Hùng-Khuất Duy Tiến hướng đi lên đường Vành đai 3 trên cao và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Các phương tiện xe ôtô lưu thông từ đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A) có nhu cầu kết nối ra Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ có thể lưu thông theo hướng từ Nút giao Ngọc Hồi-Ngõ 15 Ngọc Hồi đi vào Ngõ 15 Ngọc Hồi để đi ra nhánh Ramp kết nối ra Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Để phương án hướng dẫn phân luồng giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Phòng Vận tải thông báo cho các bến xe, các doanh nghiệp vận tải nắm bắt lộ trình hướng dẫn phân luồng từ xa tránh dồn lưu lượng phương tiện về các cửa ngõ của thành phố hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với các đơn vị quản lý đường rà soát hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn giao thông, biển cấm dừng đỗ trên các tuyến đường phục vụ công tác hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công an thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan bố trí các lực lượng để hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông từ xa phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã bố trí các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng CSGT hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Cục đường bộ Việt Nam quan tâm, phối hợp và có thông báo hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện đi từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại (trong trường hợp không lưu thông vào trung tâm thành phố Hà Nội) nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn; đồng thời đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình phối hợp tổ chức thông tin tuyên truyền thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông và chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông theo phương án trên để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông./.

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