Vành đai 4 qua Hà Nội tăng tốc, phấn đấu thông xe 3 cầu lớn trước APEC 2027

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được đẩy nhanh trên nhiều đoạn tuyến.

Riêng dự án thành phần xây dựng đường song hành qua Hà Nội đã thảm bê tông nhựa khoảng 35/50,76 km, giá trị sản lượng đạt khoảng 87%. Thành phố phấn đấu thông xe kỹ thuật ba cầu lớn trước Hội nghị APEC 2027.

Theo báo cáo ngày 12/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng chiều dài khoảng 113,52 km, gồm 103,82 km tuyến chính và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài-Hạ Long.

Đoạn qua thành phố Hà Nội dài khoảng 57,52 km, qua tỉnh Hưng Yên khoảng 19,3 km và qua tỉnh Bắc Ninh khoảng 35,7 km. Dự án sử dụng khoảng 1.341 ha đất, được triển khai từ năm 2022, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Toàn bộ dự án được chia thành 7 dự án thành phần, gồm 3 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 3 dự án đầu tư xây dựng đường song hành bằng vốn đầu tư công và một dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản các dự án thành phần 1.1, 2.1 và 3; Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phụ trách các dự án thành phần 1.2, 2.2; Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phụ trách các dự án thành phần 1.3, 2.3.

Theo Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội, tổng mức đầu tư dự án là 85.813 tỷ đồng, gồm 28.173 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, 28.193 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và 29.447 tỷ đồng vốn BOT.

Trong phần ngân sách địa phương, thành phố Hà Nội bố trí 23.524 tỷ đồng, tỉnh Bắc Ninh 3.164 tỷ đồng và tỉnh Hưng Yên 1.505 tỷ đồng.

Trên địa bàn Hà Nội, các xã, phường đã hoàn thành xây dựng 13/13 khu tái định cư, cơ bản hoàn thành thu hồi 800,15/800,15 ha đất, đạt 100% diện tích được xác định và đang tiếp tục tháo dỡ tài sản tại một số vị trí còn lại. Toàn bộ 10.345 ngôi mộ trong phạm vi dự án đã được di chuyển.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cũng hoàn thành di chuyển các đường điện cao thế 110 kV, 220 kV và 500 kV; các địa phương đang tiếp tục di chuyển công trình ngầm, nổi để đáp ứng tiến độ thi công.

Cùng với việc tháo gỡ mặt bằng, tiến độ giải ngân các dự án thành phần tiếp tục được đẩy mạnh. Dự án thành phần 1.1 đã giải ngân lũy kế 10.627 tỷ đồng, đạt 79,5% kế hoạch vốn được nêu trong báo cáo.

Dự án thành phần 2.1 đã giải ngân hơn 3.371/3.611 tỷ đồng; riêng năm 2026 giải ngân 350/590 tỷ đồng, đạt 59,32%. Dự án thành phần 3 đã giải ngân hơn 8.509/10.365 tỷ đồng; trong năm 2026 đạt gần 2.270/4.126 tỷ đồng, tương đương 55,02%.

Tại dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành trên địa bàn thành phố Hà Nội, các hạng mục cầu, cống và công trình liên quan đã cơ bản hoàn thành.

Đến nay, các nhà thầu đã thảm bê tông nhựa khoảng 35/50,76 km; giá trị sản lượng ước đạt 3.650/4.205 tỷ đồng, tương đương khoảng 87%.

Trong số các gói thầu đang triển khai, gói thầu số 08/TP2-XL đã cơ bản hoàn thiện nền đắp và thảm bê tông nhựa, trừ một số vị trí vuốt nối. Gói thầu số 09/TP2-XL đã hoàn thiện phần lớn hệ thống cột đèn chiếu sáng dọc tuyến cùng các hạng mục sơn kẻ đường, biển báo và tổ chức an toàn giao thông. Các gói thầu số 10/TP2-XL và 11/TP2-XL đang tiếp tục hoàn thiện nền đắp K98 và thảm bê tông nhựa.

Đối với dự án thành phần 3, hợp đồng BOT đã được ký với liên danh nhà đầu tư và Công ty cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội. Tiểu dự án đầu tư công thuộc dự án thành phần này gồm 12 gói thầu xây lắp; công tác lựa chọn nhà thầu đã hoàn thành và 9 gói thầu đang được triển khai. Ba gói thầu về an toàn giao thông và điện chiếu sáng sẽ được thực hiện trong giai đoạn hoàn thành dự án.

Trên công trường, doanh nghiệp dự án đã bố trí 43 mũi thi công tại 9 gói thầu, tập trung triển khai cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Hoài Thượng cùng các cầu dẫn và nút giao.

Các nhà thầu đã thi công 1.903/1.979 cọc khoan nhồi, 164,5 bệ trụ, 143,5 thân trụ; đúc 346 phiến dầm Super-T, hoàn thành 35 xà mũ, 7 khối K0, 10 khối Ki và lao lắp dầm tại 3 nhịp.

Đối với phần dự án sử dụng vốn do nhà đầu tư huy động, hồ sơ đã được Sở Xây dựng thẩm định; nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã hoàn thành ký kết hợp đồng tín dụng, đang huy động nguồn lực để triển khai thi công.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ tập trung thi công cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở vượt sông Hồng và cầu Hoài Thượng vượt sông Đuống, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC 2027.

Các nhánh rẽ phải tại nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trục Mê Linh, Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 6 cũng được ưu tiên hoàn thành sớm, tạo kết nối đồng bộ với hệ thống đường song hành.

Tuyến cao tốc thuộc dự án thành phần 3 được thiết kế với vận tốc 100 km/giờ. Trong giai đoạn đầu, tuyến được đầu tư 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, mặt cầu rộng 17,5 m.

Riêng các cầu vượt sông Hồng và sông Đuống có mặt cầu rộng 24,5 m, bố trí thêm hai làn dành cho xe máy và xe thô sơ, phục vụ nhu cầu đi lại giữa hai bờ sông.

Dự án sẽ xây dựng 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh, gồm 5 nút tại Hà Nội, 2 nút tại Hưng Yên và một nút tại Bắc Ninh; hoàn thiện nút giao Tây Nam tại Bắc Ninh và xây dựng 7 nhánh lên xuống kết nối với đường song hành.

Cùng với đó, tuyến được đầu tư các hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, bảo đảm an toàn giao thông, giao thông thông minh và thu phí tự động. Các trạm dừng nghỉ dự kiến được tách thành dự án riêng, do các tỉnh, thành phố đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Bên cạnh kết quả đạt được, tại một số vị trí vẫn còn công trình hạ tầng kỹ thuật, tài sản trên đất chưa được xử lý và diện tích cần thu hồi bổ sung. Đáng chú ý, tại phường Yên Nghĩa còn các công trình điện trung thế, hạ thế, đường nước sạch, thông tin, viễn thông chưa được di chuyển; một số nhà dân bị cắt xén tại nút giao Quốc lộ 6 chưa hoàn tất xử lý, ảnh hưởng đến phạm vi và tiến độ thi công của dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đề nghị các chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng tại Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh tập trung xử lý phần mặt bằng còn lại, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và thực hiện thu hồi đất bổ sung tại các nút giao với cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đường di sản tỉnh Hưng Yên, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Đại lộ Thăng Long, bảo đảm tiến độ chung của toàn tuyến./.

Vì sao đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô không đầu tư theo phương thức PPP? Dự án đường Vành đai 5 có vai trò đặc biệt liên kết Thủ đô với các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và đầu mối giao thông quan trọng trong toàn vùng.

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