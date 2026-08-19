Cần Thơ: Người dân bức xúc vì thi công đường dở dang, gây khó khăn khi đi lại

Tuyến đường Cái Sình-Ông Cả (đoạn từ cầu Mười Tèn đến cầu Hai Rồng) dài khoảng 3km thuộc xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ. Thời gian qua, công trình chậm tiến độ, gây không ít khó khăn, bức xúc cho người dân trên địa bàn.

Người dân sống bên tuyến đường này cho biết, việc nâng cấp tuyến đường làm người dân rất phấn khởi, nhưng trong nhiều tháng qua, tuyến đường làm dở dang, các cây cầu bị tháo dỡ, người dân ở khu vực này phải đi vòng sang các tuyến khác để lưu thông, nhất là học sinh đi học, điều này rất bất tiện cho việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Lê Thanh Hải - đơn vị thi công công trình cho biết, do điều chỉnh chủ đầu tư và do nội bộ công ty có thay đổi nên dự án phải ngưng thi công nhiều tháng qua.

Theo biên bản làm việc về triển khai thi công công trình nâng cấp, mở rộng đường Cái Sình-Ông Cả ngày 15/7/2026, công trình hiện do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hỏa Lựu tiếp nhận, quản lý và tổ chức thực hiện theo quyết định của Ủy ban Nhân dân xã.

Theo biên bản, thời gian thực hiện công trình theo hợp đồng từ ngày 3/7/2025 đến ngày 26/4/2026 hết thời gian thực hiện hợp đồng và được gia hạn đến ngày 30/6/2026.

Tuy nhiên gần một năm qua, công trình không được thực hiện liên tục và giá trị thực hiện của dự án từ khi khởi công đến nay mới đạt hơn 52%, tương ứng hơn 3,2 tỷ đồng.

Một số hạng mục như nền đường đã hoàn thành, trong đó công tác đắp đất lề và đắp cát nền đường đạt 100% khối lượng; nhiều hạng mục cầu như cầu Cựa Gà, cầu Năm Viên, cầu Kênh Lô đã hoàn thành phần mố cầu và mũ trụ cầu.

Tại buổi làm việc mới đây với chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Hỏa Lựu Võ Tứ Phương yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ cho mục tiêu hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật lực, phương tiện thi công trên công trường; xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể theo ngày, theo tuần và cam kết thực hiện nghiêm túc.

Tình trạng kéo dài thời gian thi công không chỉ ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân mà còn tác động đến việc lưu thông, vận chuyển nông sản, đi học của học sinh và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân trong khu vực. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Các mốc công việc quan trọng phải được xác định rõ ràng để thuận tiện cho công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, đơn vị tư vấn giám sát và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phải thường xuyên theo dõi hiện trường, báo cáo tiến độ hằng ngày, hằng tuần để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

"Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là không để công trình xảy ra tình trạng thi công cầm chừng, kéo dài hoặc ngưng trệ thêm. Những trường hợp vi phạm cam kết tiến độ, không huy động đầy đủ nhân lực và phương tiện hoặc không tổ chức thi công theo kế hoạch sẽ bị xem xét xử lý theo quy định hợp đồng," ông Võ Tứ Phương nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Hỏa Lựu cũng đề nghị, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ công trình chính, công tác bảo đảm an toàn đi lại cho người dân cũng được đặc biệt quan tâm.

Trong thời gian chờ hoàn thiện các hạng mục cầu, Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu kiểm tra, sửa chữa các cầu tạm, thay thế những vị trí xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và người dân lưu thông hằng ngày.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hỏa Lựu, sự phối hợp của các đơn vị chuyên môn, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát, người dân địa phương kỳ vọng công trình nâng cấp, mở rộng đường Cái Sình-Ông Cả sẽ sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 60 ngày nữa (kể từ ngày 19/8/2026), như cam kết của đơn vị thi công với chính quyền trong buổi làm việc trên./.

Khởi công đoạn tuyến Quốc lộ 60 qua thành phố Cần Thơ vào tháng Chín Đoạn tuyến Quốc lộ 60 từ Quốc lộ 91B đến Quốc lộ 60 hiện hữu được khởi công và khi hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ với cầu Đại Ngãi, bảo đảm kết nối phát huy hiệu quả đầu tư của toàn dự án.

​